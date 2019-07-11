0553 313 94 23

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

Avrupa Birliğinin yazılı açıklamasından:- "Modern Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden bir olan Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlamak, ortak görevimiz"

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğinden (AB) yapılan açıklamada, "Modern Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden bir olan Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlamak, ortak görevimiz." denildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24'üncü yılı vesilesiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 24 yıl önce yaşanan trajedinin hala akıllardan çıkmadığı belirtilerek, "Modern Avrupa tarihinin en karanlık dönemlerinden bir olan Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlamak, ortak görevimiz." vurgusu yapıldı.

Bosna Hersek ve tüm bölge için barış ve istikrarlı bir gelecek inşa etmenin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, AB üyeliği için tüm siyasi liderlerin diyalog ve saygıyı teşvik etmesi gerektiğinin altı çizildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
  1. AB
  2. Bosna Hersek
  3. Mogherini Hahn
  4. Srebrenitsa soykırımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana ve Mersin’de 11 günde sahte içkiden 11 kişi öldü
    1. Adana ve Mersin’de 11 günde sahte..
    2. Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı..
    3. Ağrı’da MTSK Temsilcileriyle İstişare..
    4. Çiftçiler enerji maliyetlerinden mağdur
    5. Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
    6. 23 ülkeden gelen sanatçılar, Muş’u..
    7. Tarsus’taki 700 yıllık kervansaraylar..
    8. Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve..
    9. Komisyon, İzzet Alp'in yaşam..
    10. Bağlar’da Kentsel Dönüşüm için dev..
    11. TOKİ Ankara Kahramankazan 334 adet..
    12. İçişleri Bakanlığından "FETÖ" eğitimi
    13. Engelli çocuk kaybolduktan 18 saat..
    14. Bilek güreşçilerinden 2 gümüş 1 bronz..
    15. IKBY parlamentosuna ilk kadın başkan..
    16. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    17. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları..
    18. Kocaeli’de NATO boru hattından 2 ton..
    19. Irak Dışişleri Bakanlığından “Türkiye..
    20. Güney Kore ile Japonya arasında..
    21. Anca heykel dikin... Mansur Yavaş..
    22. Çin Savunma Bakanlığından ABD'ye..
    23. Ankara'da kimyasal madde alarmı
    24. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    25. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    26. Ecem Balcı cinayeti davasında 5. celse..
    27. Londra'nın iklimi 30 yılda..
    28. Batman Üniversitesi öğrencisi..
    29. İtalya’da başlattığı çöp toplama..
    30. Eşini tüfekle vurarak öldüren koca..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!