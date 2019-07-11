Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Srebrenitsa soykırımının gerçek suçlularının hukuk karşısında hesap vermesi ve adaletin yerini bulması çağrısı yaptı.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan soykırımın 24. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, soğuk savaş döneminin sona ermesi, Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna'nın bağımsızlığını ilan ettiği referandumun birbirini takip eden gelişmeler olduğu, Sırplar'ın Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımadığını ve bu sebeple 1992 yılında Bosna Savaşı'nı başlattıkları belirtildi.

Açıklamada, ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu desteğiyle ilerleyen dönemlerde Sırplar'ın savaşı etnik temizliğe dönüştürdüğü anlatıldı.

1995 yılının Temmuz ayında Bosna topraklarının insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Srebrenitsa'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı'ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün 'özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen' bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği, yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in 'Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır." denildi.

- "Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır"

AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, üst düzey toplantılarda, savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümetin öncü olmadığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür" diyene kadar mazlumların sesini kimsenin duymadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa'da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden 'herkes için adalet' ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu; huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları için de istemekten geçmektedir. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Srebrenitsa annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağolsun."



