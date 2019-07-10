Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

ANKARA (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Ne acıdır ki insanlık vicdanını temsil etmesi beklenen Birleşmiş Milletlerin, kendisine sığınan sivilleri dahi bir soykırıma karşı koruyamaması çaresizliğinin ve işlevsizliğinin tarihe geçmesine neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'da bir soykırım yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler himayesine sığınmış Müslüman Bosnalıların, 11 Temmuz 1995'te ağır silahlarla donanmış Sırp güçlerine teslim edildiğini anımsatan Usta, "Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı 8 binden fazla insan vahşice katledilmiştir. İnsanlık dışı vahşet, sözde medeniyetin beşiğinde Avrupa'nın göbeğinde yaşanmıştır. Masum insanların acımasızca öldürülmesine sessiz kalanlar, ilerleyen süreçte yaşanan benzer trajedilerde de seçici olmayı tercih etmişlerdir. Adaleti kendilerinden olmayanlara çok görenler, seçici vicdanlarıyla bugün belki de Batı'da artan ırkçılık, faşizm ve İslamofobinin tohumlarını atmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Ne acıdır ki insanlık vicdanını temsil etmesi beklenen Birleşmiş Milletlerin, kendisine sığınan sivilleri dahi bir soykırıma karşı koruyamaması çaresizliğinin ve işlevsizliğinin tarihe geçmesine neden olmuştur. Srebrenitsa soykırımı gibi vahşetlerin bir daha yaşanmaması ve insanlık vicdanının tekrar tahsis edilmesi suretiyle Birleşmiş Milletlerin işlevsiz adalet yapısının uluslararası kamuoyunda gözden geçirilmesi gerektiğini 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek tekrar hatırlatmak istiyorum.

Bizler, Srebrenitsa'yı ve onun sorumlularını asla unutmuyoruz ve bu katliamda payı olan herkesin adalet karşısında hak ettiği cezayı alması için ve benzeri vahşetlerin tekrar yaşanmaması adına elimizden gelen gayreti göstereceğimize söz veriyoruz. Acısını her daim yüreğimizde taşıdığımız soykırımda hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, bu vesileyle bütün insanlığa bir kez daha başsağlığı diliyorum."

