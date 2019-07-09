0553 313 94 23

Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Kartal’da anılacak

11 Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 24.

09 Temmuz 2019 Salı 11:04
Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Kartal’da anılacak

11 Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 24. yılı için bir anma programı düzenlendi.


Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı program kapsamında; 11 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’da Kartal Meydanı’nda yer alan Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk konulacak.


Srebretitsa Boşnak Soykırımı’nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, Jusuf Emin, Gizem Sancaklı ve Bosfor Band’ın seslendireceği hikâye ve ağıtlarla 24. yılında anılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
    1. Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini..
    2. Çocuğunuzla konuşun
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya..
    4. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
    5. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    6. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    7. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    8. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    9. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    10. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    11. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    12. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    13. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    14. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    15. İki asırlık gelenek Buca’da..
    16. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    17. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    18. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    19. Okçulukta büyük başarı
    20. Tarihi handa yangın
    21. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    22. Hosting kullanmanın avantajları
    23. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    24. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    25. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    26. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    27. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    28. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    29. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    30. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti