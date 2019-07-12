0553 313 94 23

Srebrenitsa soykırımına tepki yürüyüşü

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Srebrenitsa soykırımına tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:30
Srebrenitsa soykırımına tepki yürüyüşü

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Srebrenitsa soykırımına tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.


Samsun Milli İrade Platformu tarafından yapılan yürüyüş Samsun Büyük Cami’den başladı. Yürüyüşe Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samulaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve platform üyeleri katıldı. Cumhuriyet Meydanı’na gelen grup burada Srebrenitsa‘da hayatı kaybeden insanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Basın açıklaması yapan Samsun İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hüseyin Mutlu, "11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa’da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirildi. Sırp kuvvetleri Srebrenitsa‘da beş gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ı öldürdü, yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mülteci Srebrenitsa’dan zorla çıkarıldı. Srebrenitsa’daki kıyımdan Tuzla’ya kaçmaya çalışan 12 bin Boşnak, dağlık güzergah üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerleri tarafından adeta tek tek avlandı. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3 bin kişi sağ olarak Tuzla’ya ulaşabildi. Srebrenitsa’dan Tuzla’ya uzanan yolda 10 gün içerisinde 10 binden fazla kişi katledildi. Bosna’da devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçti. Toplu Mezarları Araştırma Enstitüsünün 18 yıldır sürdürdüğü çalışmalarda 20 bin kaybın cesedine ulaşıldı, bunların 18 bininin kimliği belirlendi. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çoğu parçalandığı ve yakıldığı için kimlik tespit çalışmaları zorluklarla sürdürülüyor. SAMİR olarak biz de başta Srebrenitsa olmak üzere hiçbir katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimden gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana insanlığın adalet arayışının her ortamda destekledik, desteklemeye, bu yönde bir bilincin ve eylemin oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.


Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:30
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
    1. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    2. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    3. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    4. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    5. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    6. Tayinci Paketi Modalife’da..
    7. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    8. Eşek arısı sokması can aldı!
    9. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    10. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    11. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    12. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    13. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    14. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    15. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    16. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    17. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    18. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    19. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    20. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    21. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    22. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    23. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    24. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    25. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    26. Tayini çıkan Müftü İmamoğlu için veda..
    27. (ÖZEL) En büyük hayalim Erdoğan’la..
    28. 16 yabancı uyruklu Çin’de gözaltına..
    29. Bu güvercinin özelliğini görenler..
    30. Adıyaman’da uçak kazası tatbikatı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?