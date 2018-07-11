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Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha bugün toprağa verilecek. Törenlere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59
Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve yıllar sonra toplu mezarlardan çıkarılarak kimlikleri tespit edilen 35 kurban, öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Soykırım kurbanlarının ailelerini acılı günlerinde yalnız bırakmak istemeyen yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye gelmeye başladı.

Kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'na geçmiş yıllarda defnedilen sevdiklerinin mezarları başında dua etti.

SON KEZ VEDA EDİYORLAR

Savaş yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhaya sarılı tabutların başında da hüzün hakim. Defnedilecek kurbanların yakınları, tabutlarının başına gelerek sevdiklerine son kez veda ediyor.

Bu yıl defnedilecek 35 kurbanın en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındayken öldürülen Sahin Halilovic olacak. Bugün ayrıca, orman yolunda eşi ile öldürülen 6 aylık hamile Remzija Dudic de defnedilecek.

Toprağa verilecek tüm kurbanların isimleri şöyle:

Omer Alic, Muhamed Alic, Fahrudin Alisevic, Suvad Avdic, Hazim Beganovic, Suad Begovic, Kiram Bektic, Ramo Boric, Bajro Budovic, Edin Buric, Salem Cakanovic, Aziz Dautbasic, Nijazija Dudic, Remzija Dudic, Avdija Gusic, Sahin Halilovic, Ahmet Hasanovic, Nesib Hasanovic, Hamdija Hasic, Sejad Husejnovic, Vesid İbric, Saban İkanovic, Hazret Kadric, Nijaz Kadric, Senad Malic, Feris Mehmedovic, Safet Merdzic, Hajro Muhic, Nesad Mujcinovic, Asim Mujic, Kadrija Music, Salih Selimovic, Hamed Smajic, Ahmo Smajic ve Rizo Sulejmanovic.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59
  1. Bosna Hersek
  2. Srebrenitsa soykırımı

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