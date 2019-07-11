Srebrenitsa Katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat Merkezi, tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği (AB) Politikaları Enstitüsü tarafından koordine edilen Bosna Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in Başdanışmanı ve Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç’in konuk olduğu söyleşi düzenlendi. Söyleşinin ardından açılan “Srebrenitsa Cehennemi Fotoğraf Sergisi”, 24 yıl önce yaşanan katliamı bir kez daha gözler önüne serdi.

İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınan 11 Temmuz 1995’teki katliam, Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Direktörü Jerkoviç’in katıldığı söyleşide, yıllar sonra yeniden dile getirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk’in katıldığı söyleşi öncesi katılımcılara katliamı anlatan kısa bir film izletildi.

"Boşnak milletinin tek dostu Türkiye’dir"

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Jerkoviç, Bosna Herseklilerin kanında Türk kanı dolaştığını belirterek, “Türk ve Boşnak kardeşliği çok güçlüdür. Osmanlı Devleti, bölgeye geldiğinde hem Sırplara hem de Boşnaklara ibadetlerini özgürce yaşama hakkı verdi, onun için Osmanlı ve Türklerle gurur duyuyoruz. Bugün 1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenitsa kasabasında Boşnaklara yapılan katliamı, tüm dünya gayet iyi biliyor. Uluslararası mahkeme Sırpları, katliamdan sorumlu tuttu, soykırımı Sırpların resmi askerleri yapmıştır. Sırplar, Yugoslavya’da büyük Sırbistan’ı kurmayı amaçlayarak bu tür katliamlar yaptıklarını biliyoruz. Şunu belirtmek isterim ki Sırp hükümeti bugün ne kadar dost gibi görünse de bu bir aldatmacadır. Boşnak milletinin tek dostu Türkiye ve Türk halkıdır. Bu gün Hırvatistan da Sırbistan gibi Bosna Hersek’e saldırılar yapmaktadır. Bütün Hırvatlar ve Sırplar kötüdür demiyorum lakin Belgrad ve Zagreb hükümetlerinin politikalarını anlatıyorum. Dostlarımıza güvenmek zorundayız. Türkiye’nin yanımızda olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde Bosna Hersek’i ziyaret etmişti. Yoğun programlarını bir kenara bırakarak şehitlerimizi ziyaret etti, onlara dualar okudu, onunla bir kez daha gurur duyduk. Yoğun bir liderin böyle bir jest yapması Bosna Hersek’te büyük yankı buldu. Recep Tayyip Erdoğan mağdurların ve mazlumların yanındadır. Bizler bir şey söylemesek te birbirimizi anlıyoruz. Biz gönülden gönüle konuşuyoruz” diye konuştu. Türkiye kent konseyleri yürütme kurulu üyesi ve AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel, Srebrenitsa katliamını Uluslararası Lahey Adalet Divanınca soykırım olarak nitelendirildiğini hatırlatarak, Bosna Hersek’te son yıllarda yaşanan en büyük vahşet olduğunu söyledi. Bu katliamın Boşnakların Müslüman olmasından dolayı yaşandığını savunan Soygüzel, Srebrenitsa katliamıyla Müslümanlığın Avrupa’ya ait olmadığını tüm Dünya’ya gösterilmek istendiğini dile getirdi.

Bosna Hersek Federasyon Arşivleri tarafından her yıl 11 Temmuz’da, Türkiye’nin farklı bir şehrinde açılan Srebrenitsa Cehennemi Fotoğraf Sergisi, bu yıl Gaziantep’te açıldı. Hafta sonuna kadar açık tutulacak sergide, 24 eser sergilenecek. Serginin açış kurdelesini kesen Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Direktörü Prof. Dr. Jerkoviç, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol, sergiyi gezdi.