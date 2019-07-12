Srebrenitsa Buca’da unutulmadı

Bosna’da, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen; çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı Buca’da unutulmadı. Katliamın 24’üncü yıl dönümünde bir araya gelenler ölenleri andı, soykırıma tepki gösterdi.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde, Sırplar tarafından; çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın Avrupa’nın göbeğinde katledildiği Srebrenitsa Soykırımının ardından tam 24 yıl geçti.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan dünyanın en büyük soykırımı kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 24’üncü yılında Buca’da unutulmadı. Katliamda yaşamını yitirenleri anmak için Buca Adatepe Mahallesi’nde bulunan Srebrenitsa Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Buca CHP İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda dernek yöneticisi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Aysun Bulu ve Aysel Kılıçhan isimli iki kız çocuğu, katliam ile ilgili şiir okudu. Şiir dinletisinin ardından Elif Ilgın Ergani tarafından “Yavrum” adlı tiyatral etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

"Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz"

Toplantıda konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz. Silahlardan arındırılmış şehrinizin tüm çatılarında can alıcı haydutlar konuşlanmış. Yolda yürüyorsunuz. Önce babanız, sonra anneniz, sonra kardeşiniz düşüyor yere. Suçunuzu bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Panik haldeyken son kurşun da sizin çocuk başınıza isabet ediyor ve hep 13 yaşında kalıyorsunuz. O sırada bir başka sokakta adını bilmediğiniz bir çocuk ‘çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi?’ diye soruyor. Onlar gittikçe, sokaklar haykırıyor, insanlık utanıyor, tarihe büyük bir kara leke çalınıyor. Düşünün ki, sadece kimliğinizden dolayı size düşman olanların çektiği tetikler yok ediyor bütün geleceğinizi. Bir değil, beş değil, tam 8 bin 372 ölü. 3 bininin cesedine bugün bile ulaşılamıyor. Kalanları cesetleri tanınmasın, teşhis edilmesi diye canice parçalanıyor. Geride bedeni ve ruhu yaralı on binlerce kişi, sakat bırakılan binlerce çocuk kalıyor” dedi.

Yaşanan katliamlara sessiz kalmanın en az orada yaşanan vahşet kadar büyük bir suç olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, "Uluslararası hukukun soykırım olarak kabul ettiği, hatta kabul etmek zorunda kaldığı bu acı olayda, adalet yerini buldu mu? Cevabı elbette hayır. Katliam suçluları, Bosna kasapları hak ettikleri cezaları aldı mı? Hayır. İzini kaybettirip, yıllarca Avrupa’nın göbeğinde doktor adı altında çalışabilmiş, o çok övündükleri; yasalardan, haktan, adaletten kaçabilmiş insan müsveddeleri” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Srebrenitsa katliamını lanetleyerek sözlerine başladı. Savaşan, “23 sene önce yaşanan bu acı hepimizin yüreğini derinden yaralamıştır. Bu Avrupa’nın ortasında cereyan etmiş bir katliam, bir soykırımdır. Dünya devletleri seyirci kalmıştır. Üzerinden yıllar geçse de soykırımı unutmadık, unutturmayacağız” dedi.