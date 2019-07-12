0553 313 94 23

Srebrenitsa Buca’da unutulmadı

Bosna’da, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen; çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı Buca’da unutulmadı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:23
Srebrenitsa Buca’da unutulmadı

Bosna’da, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen; çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı Buca’da unutulmadı. Katliamın 24’üncü yıl dönümünde bir araya gelenler ölenleri andı, soykırıma tepki gösterdi.


Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde, Sırplar tarafından; çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın Avrupa’nın göbeğinde katledildiği Srebrenitsa Soykırımının ardından tam 24 yıl geçti.


İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan dünyanın en büyük soykırımı kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 24’üncü yılında Buca’da unutulmadı. Katliamda yaşamını yitirenleri anmak için Buca Adatepe Mahallesi’nde bulunan Srebrenitsa Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Buca CHP İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda dernek yöneticisi katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Aysun Bulu ve Aysel Kılıçhan isimli iki kız çocuğu, katliam ile ilgili şiir okudu. Şiir dinletisinin ardından Elif Ilgın Ergani tarafından “Yavrum” adlı tiyatral etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler izleyenlere duygulu anlar yaşattı.



"Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz"


Toplantıda konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz. Silahlardan arındırılmış şehrinizin tüm çatılarında can alıcı haydutlar konuşlanmış. Yolda yürüyorsunuz. Önce babanız, sonra anneniz, sonra kardeşiniz düşüyor yere. Suçunuzu bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Panik haldeyken son kurşun da sizin çocuk başınıza isabet ediyor ve hep 13 yaşında kalıyorsunuz. O sırada bir başka sokakta adını bilmediğiniz bir çocuk ‘çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi?’ diye soruyor. Onlar gittikçe, sokaklar haykırıyor, insanlık utanıyor, tarihe büyük bir kara leke çalınıyor. Düşünün ki, sadece kimliğinizden dolayı size düşman olanların çektiği tetikler yok ediyor bütün geleceğinizi. Bir değil, beş değil, tam 8 bin 372 ölü. 3 bininin cesedine bugün bile ulaşılamıyor. Kalanları cesetleri tanınmasın, teşhis edilmesi diye canice parçalanıyor. Geride bedeni ve ruhu yaralı on binlerce kişi, sakat bırakılan binlerce çocuk kalıyor” dedi.


Yaşanan katliamlara sessiz kalmanın en az orada yaşanan vahşet kadar büyük bir suç olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, "Uluslararası hukukun soykırım olarak kabul ettiği, hatta kabul etmek zorunda kaldığı bu acı olayda, adalet yerini buldu mu? Cevabı elbette hayır. Katliam suçluları, Bosna kasapları hak ettikleri cezaları aldı mı? Hayır. İzini kaybettirip, yıllarca Avrupa’nın göbeğinde doktor adı altında çalışabilmiş, o çok övündükleri; yasalardan, haktan, adaletten kaçabilmiş insan müsveddeleri” şeklinde konuştu.


Törende konuşan Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Srebrenitsa katliamını lanetleyerek sözlerine başladı. Savaşan, “23 sene önce yaşanan bu acı hepimizin yüreğini derinden yaralamıştır. Bu Avrupa’nın ortasında cereyan etmiş bir katliam, bir soykırımdır. Dünya devletleri seyirci kalmıştır. Üzerinden yıllar geçse de soykırımı unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe’ye bir Portekizli daha
    1. Göztepe’ye bir Portekizli daha
    2. Anne hayatını kaybetti, kızının ise..
    3. Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan
    4. Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp..
    5. Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin..
    6. Seydişehir’de sivil giyimli trafik..
    7. "Mevsimlik işçilerin sigortası..
    8. ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede..
    9. "Keşke ben de Ömer Halisdemir..
    10. Kayseri itfaiyesinde şüpheli paket..
    11. Beşiktaş’ta Tevfik Yamantürk yeniden..
    12. Balçova, kupaları topladı
    13. İş dünyasından "15 Temmuz" mesajı
    14. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    15. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    16. Tayland’da düşen uçağın enkazı..
    17. Vali Deniz’den Kula’nın turizm..
    18. Şırnak'taki terör saldırısına 9 gözaltı
    19. Havuzun antrenörsüz madalya avcısı
    20. Beymen Club Fotoğraf Yarışması
    21. Hong Kong'da protestolar devam ediyor
    22. "Daha hırslı ve daha olumlu futbol..
    23. Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet..
    24. Türk hekimler Merkel'in sağlık..
    25. MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    26. Manisa’daki baraj gölü ve göletlere..
    27. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği..
    28. S-400 mü Patriot mu daha güçlü?
    29. Kızılay’dan Samsun Milli Eğitim..
    30. Bilecik’in gururu Şuheda Yangın’ı..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!