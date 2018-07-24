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Srebrenitsa annesi Hatice Mehmedovic hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te 1995 senesinde yaşanan soykırımdan sonra Srebrenitsa'nın sembol ismi haline gelen Hatice Mehmedovic, hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2018 Salı 11:16
Srebrenitsa annesi Hatice Mehmedovic hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic bugün başkent Saraybosna'daki tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirdi. 

Eşi ve iki oğlunun yanı sıra çok sayıda akrabasını da soykırımda kaybeden Mehmedovic, “Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim.” ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatice Mehmedovic’in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. 

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı'nda eşini ve iki oğlunu kaybeden Mehmedovic’in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Onun davası ilelebet devam edecek.” ifadelerini kullandı. 

SREBRENİTSA KATLİAMI

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:16
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