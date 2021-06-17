Uzmanlar yakında Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olan Sputnik V aşısının yüzde 97 oranında koruyucu olduğunu ifade ediyor. Peki, Sputnik V aşısının yan etkileri var mı, neler?

Sputnik V aşısının yan etkileri neler?

Rus aşısı FDA tarafından Faz 3 çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte onaylanmıştır. Bu aşı aslında Johnson and Johnson ve Oxford-Astra Zeneca aşısı ile aynı grupta aşıdır. Bu aşıların üçü de viral vektör aşıdır.

COVID-19 aşısı Sputnik V (Gam-COVID-Vac),SARS-CoV-2 koronavirüs geninin entegre edildiği adenovirüs DNA’ya dayalı vektör aşısıdır. 21 gün aralıklarla kas içinden ayrı ayrı uygulanır. Sonuçlar, aşının sağlıklı katılımcılarda iyi tolere edildiğini ve oldukça immünojenik olduğunu gösterilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım için izin verilen COVID-19 aşıları arasındadır. Virüs vektör olarak Adenovirüs kullanılır ve bu virüs içine koronovirüs spike proteini sentez etmesi için DNA paçası yerleştirilip vücuda enjekte edilir. Bu DNA parçası vücudumuzda koronovirüsün bağışıklık sağlayan proteinini sentez ederek bağışıklık gelişir. Bu aşı kişinin DNA’sına entegre olmaz. Hastalık oluşturmaz. Bu nedenle de güvenlidir.

En sık görülen yan etkiler, grip benzeri hastalık (% 15.2) ve aşı yapılan yerde reaksiyonlar (%5.4) görülmüştür. Yan etkilerin %94’ü hafif yan etkilerken %0,3 oranında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Aşı yerinde ağrı, şişlik ve kızarıklık görülebilir. Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısı görülebilir. Bu reaksiyonlar grip benzeri reaksiyonlardır. Bu yan etkiler genellikle aşı yapıldıktan sonraki bir veya iki gün içinde başlar. Yan etkiler, günlük aktivitelerinizi yapma becerinizi etkileyebilir, ancak birkaç gün içinde geçmeleri gerekir.

Ciddi yan etkilere oldukça nadirdir . Her aşı yapılmasında olduğu gibi bu aşıdan sonra da hastane ortamında 30 dakika beklenmesi uygundur.