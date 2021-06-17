Sinovac ve Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girdi. Aşılamanın ülkemizde yaygınlaşmasının ardından vatandaşlar aşılar hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. ağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu. Peki, Sputnik V aşıları geldi mi? Sputnik V aşısı randevusu alınıyor mu?

Sputnik V aşısı randevuları ne zaman başlayacak?

Türkiye, aşılamaya ocak ayında başladı. Sağlık çalışanlarıyla start alan süreçte ilk aşamada Çin menşeili Sinovac aşısı kullanıldı. Çin’le yapılan anlaşma gereği 30 milyon aşı Türkiye’ye gelirken, 70 milyon için de anlaşma bulunuyor. Bu aşıların da yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Mart ayında ise Alman BioNTech aşılarının gelmeye başlamasıyla, yeni bir dönem açıldı. Son açıklanan rakamlara göre, bu ayın sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye’de olacak, bu miktarın yarısının da geldiği belirtiliyor. Bu gelişmeler de aşılamaya hız kazandırdı. Temmuz, ağustos ve eylülle birlikte toplamda 120 milyon doz BioNTech daha Türkiye’de olacak. Son olarak ise Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma imzalandı. 30 Nisan’da ise İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V için acil kullanım onayı verdi. 14 Haziran Pazartesi günü ise Türkiye’ye Rusya’dan ilk sevkiyat gerçekleşti. Toplamda 50 milyon doz olacak aşının ilk teslimatlarının yapıldığı belirtiliyor, kısa bir süre içinde bu aşının da devreye alınması bekleniyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, iki hafta içinde Rus aşısının da uygulanmaya başlayacağını belirtti. Savaşçı, “Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

Sputnik V aşı seçeneğinin 10 gün sonra MHRS’ye eklenmesi bekleniyor.