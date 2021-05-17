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Korona Virüs Sputnik Light aşısının satış fiyatı belli oldu
Korona Virüs

Sputnik Light aşısının satış fiyatı belli oldu

Rusya tarafından üretilen Sputnik Light aşısının satış fiyatı 342 ruble(39 lira) olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:29:00 -
Sputnik Light aşısının satış fiyatı belli oldu

Rusya, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ardından Sputnik Light aşısını devreye aldı.

Sputnik V'nin tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'ın satış fiyatı, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri tarafından açıklandı.

KDV hariç 39 lira

Sputnik Light'ın satış fiyatı, KDV hariç yaklaşık 342 ruble (yaklaşık 39 TL) olarak belirlendi.

Aşının etkinlik oranına ilişkin açıklama yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, aşının uygulanmasından 28 gün sonra yüzde 79,4 oranında bağışıklık oluştuğunu bildirdi.

Türkiye'den Sputnik Light için başvuru

Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Sputnik Light'ı Türkiye'ye kazandırmak için başvuruda bulunacaklarını kaydetmişti.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen ve Sputnik V'nin ilk dozu olan rAd26'nın tek başına dahi yüzde 79,4 etkinlikte olduğunu anımsatan Oran, "Sputnik Light' adıyla geliştirilen bu yeni ürün Sputnik V'nin ilk bileşeni olup tek dozdur ve geçen cuma günü Rusya'da ruhsatlandırılmıştır. Sputnik V için Sağlık Bakanlığı TİTCK'dan acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir." şeklinde konuşmuştu.

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