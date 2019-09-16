0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 85 kuruş, en düşük 281 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,21 artarak 142 milyon 452 bin 632 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 85 kuruş, en düşük 03.00'te 281 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 311 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 80 kuruş, en düşük 260 liradan işlem gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:21
  1. elektrik
  2. enerji
  3. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    1. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    2. Matematikte başarının sırrı!..
    3. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    4. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    5. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    6. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    7. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    8. Çocukları dijital dünyadan..
    9. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    10. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    11. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    12. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    13. Bahçelievler'de silahlı saldırı!
    14. Nefes kesen yılan operasyonu
    15. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    16. Uyuşturucu ticareti şüphelisi..
    17. Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2..
    18. Ronaldo, babasından bahsederken..
    19. Yeni eğitim öğretim yılı için tören..
    20. Yücel İldiz'e başkan desteği: Denizli..
    21. Fırat'ın doğusunda beşinci ortak..
    22. 'Atatürk' adlı 'çocuk' kitabında..
    23. Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler..
    24. Keçiörengücü, ligde 28 maçtır evinde..
    25. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş..
    26. Hasadını toplayan çiftçiler Fındık..
    27. "Çocuklarınızla pozitif iletişimde olun"
    28. Sahipsiz atlar belediye korumasında
    29. Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard..
    30. "İşçi milli takımı" takım otobüsüne..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar