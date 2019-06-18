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Spot piyasada elektrik fiyatları

18 Haziran 2019 Salı 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 85 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,38 artarak 117 milyon 774 bin 811 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 311 lira 85 kuruş, en düşük saat 05.00'te 99 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 271 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 302 lira 57 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:17
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