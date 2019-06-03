Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 279 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 63,50 azalarak 17 milyon 11 bin 937 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 279 lira 11 kuruş, en düşük saat 08.00, 09.00, 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00 ve 16.00 için ise piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 62 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 59 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 86 kuruş, en düşük 3 lira 99 kuruştan işlem gördü.







