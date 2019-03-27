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Spot piyasada elektrik fiyatları

27 Mart 2019 Çarşamba 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 80 kuruş, en düşük 97 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,19 azalarak 110 milyon 294 bin 650 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 305 lira 80 kuruş, en düşük saat 04.00'te 97 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 269 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 79 kuruş, en düşük 160 liradan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:15
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