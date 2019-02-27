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Spot piyasada elektrik fiyatları

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 61 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,16 azalarak 122 milyon 28 bin 127 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 325 lira 61 kuruş, en düşük saat 00.00'da 29 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 282 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 87 kuruş, en düşük 126 lira 10 kuruştan işlem gördü.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
  1. elektrik
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı

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