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Spot piyasada elektrik fiyatları

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 31 kuruş, en düşük 200 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,71 azalarak 104 milyon 22 bin 94 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 31 kuruş, en düşük saat 03.00, 04.00, 05.00 ve 06.00'da 200 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 259 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 88 kuruş, en düşük 6 lira olarak işlem gördü.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:18
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik piyasası

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