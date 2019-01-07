0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,13 lira, en düşük 96,87 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,9 artarak 123 milyon 673 bin 663 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 299,13 lira, en düşük saat 04.00'te 96,87 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 247,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 257,59 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 296 lira, en düşük 76,27 liradan işlem gördü.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:21
  1. elektrik
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören: Hiçbir kulübümüz için hakemimizi feda etmeyiz
    1. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    2. Avrupa Birliği'nden son dakika Brexit..
    3. "Kürt kardeşlerimizin koruyucusu, yol..
    4. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    5. Fetih Gazze'deki yıl dönümü..
    6. Türk ve Yunan narkotik polislerince..
    7. Küçükköyspor taraftarı Muhammed..
    8. Seçim kaybetmeye alışan CHP trollere..
    9. Yunanistan'da sele kapılan 3 kişinin..
    10. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    11. Nijerya'da 9 öğrenci fidye için..
    12. Eren Erdem son dakika cezası belli..
    13. BTP belediye başkan adayları 2019 isim..
    14. İlkokul yararına golf turnuvası
    15. Eren Erdem için istenen ceza belli oldu
    16. Pişkinlikte son nokta! Bıçakladığı..
    17. Suudi Arabistan'da patlama! Yaralılar..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    19. Akar'dan terörle mücadele açıklaması
    20. Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?