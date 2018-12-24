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Spot piyasada elektrik fiyatları

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 288,2 lira, en düşük 29 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,81 azalarak 99 milyon 590 bin 149 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 288,2 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 29 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210,37 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 223,31 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 295,5 lira, en düşük 134,06 liradan işlem gördü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:16
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. gün öncesi piyasa
  3. spot piyasa

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