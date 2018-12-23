THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

23 Aralık 2018 Pazar 14:39
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295,50 lira, en düşük 134,06 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,74 artarak 110 milyon 433 bin 681 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 295,50 lira, en düşük saat 02.00'de 134,06 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 243,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 252,70 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 292,67 lira, en düşük 120,20 liradan işlem gördü.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:39
  1. elektrik
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zulme Son" Mitingi
    1. "Zulme Son" Mitingi
    2. SDE bir araya gelmeyen Filistin'in 3..
    3. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu
    4. İzinsiz fotoğraf kullanmak caiz midir?
    5. Arkadaş seçmede dikkatli olmak
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Erdoğan'dan Hristiyan vatandaşlara..
    8. Gazzeli kadınların el emeği ahşap..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Samsun'da gözü dönmüş damat dehşet..
    11. Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Türkiye'den Endonezya'da ölenler için..
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Bu nasıl bir canilik! Köpeği av..
    16. Ve Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!..
    17. İsrail'in skandal sürgün planı basına..
    18. Vicdanları sızlatan görüntü! Arabanın..
    19. İran meclisinde kadın vekil sayısının..
    20. DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak