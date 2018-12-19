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Spot piyasada elektrik fiyatları

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:29
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 297,74 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,56 azalarak 118 milyon 985 bin 768 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 297,74 lira, en düşük saatler 03.00 ve 04.00'te 29,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246,82 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 254,23 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 295,64 lira, en düşük 110 liradan işlem gördü.






Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:29
  1. elektrik
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı

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