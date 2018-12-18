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Spot piyasada elektrik fiyatları

18 Aralık 2018 Salı 14:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295,64 lira, en düşük 110 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 artarak 130 milyon 137 bin 665 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 295,64 lira, en düşük saat 02.00'de 110 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257,35 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 262,47 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,79 lira, en düşük 171,70 liradan işlem gördü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:18
  1. elektrik
  2. EPİAŞ
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları

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