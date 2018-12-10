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Spot piyasada elektrik fiyatları

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302,32 lira, en düşük 143,79 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,5 artarak 119 milyon 315 bin 79 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 302,32 lira, en düşük saat 02.00'de 143,79 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274,52 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 279,34 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,34 lira, en düşük 62,28 liradan işlem gördü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:21
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. Spot piyasada elektrik fiyatları

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