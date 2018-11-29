THY- Banjul
0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

29 Kasım 2018 Perşembe 14:14
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,92 lira, en düşük 159,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,03 azalarak 122 milyon 24 bin 14 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 313,92 lira, en düşük saat 04.00'te 159,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285,01 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 289,76 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,09 lira, en düşük 172,22 liradan işlem gördü.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:14
  1. enerji
  2. EPİAŞ
  3. spot elektrik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reggae UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Aday Listesi'nde
    1. Reggae UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası..
    2. CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı..
    3. Reyhanlı’da 40 Suriyeli kaçak ile 6..
    4. Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular..
    5. Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev:..
    6. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    7. Murat Karayılan'a şok! Yakınları..
    8. Mahalleliden taş ocağı tepkisi
    9. İran'dan gözdağı! Denizaltılar suya..
    10. Gilead Sciences Türkiye, 7 bilimsel ve..
    11. OSSA, üyelerine Pakistan kapısını..
    12. Şehit polis Buket Keleş son..
    13. Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi
    14. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    15. Akupunktur tedavisi nedir?
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. TBMM KİT Komisyonu
    18. Esed rejimi İdlib'deki sivil..
    19. Korkulan depremin ayak sesleri!..
    20. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti