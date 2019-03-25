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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25 Mart 2019 Pazartesi 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 642 bin 327 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 5 milyon 892 bin 859 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 515 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 405 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 561 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise bin 470 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 135 milyon 258 bin 478 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 567 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:22
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot doğal gaz piyasasında

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