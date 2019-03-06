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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

06 Mart 2019 Çarşamba 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 7 bin 681 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 2 milyon 42 bin 789 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 338 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 181 milyon 326 bin 3 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 471 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot doğal gaz piyasasında

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