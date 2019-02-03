Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 82 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 42 bin 85 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 1 milyon 429 bin 623 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 84 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 503 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 3 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 146 milyon 661 bin 313 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 626 bin 857 metreküp olarak kayıtlara geçti.