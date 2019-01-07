0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 310 bin 324 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 1 milyon 246 bin 943 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 830 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 630 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise bin 535 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 202 milyon 789 bin 276 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 203 milyon 483 bin 40 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:08
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot doğal gaz piyasasında

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Balkanlar'da yaşayan Ortodokslar..
    3. Akar: "Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın..
    5. Süper Lig ekibinden iki transfer..
    6. "Zalgiris bize ters gelen bir takım"
    7. İsrail Tarım Bakanı'ndan Mescid-i..
    8. 28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr’ye..
    9. BTP Gaziantep belediye başkan adayları..
    10. Samsun açıklarında batan gemi
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. Sakarya'da tekne alabora oldu: 2 yaralı
    13. ÖKK darbe davasında esasa ilişkin..
    14. MHK Kış Semineri
    15. Müslümanlar camide spor yaptı,..
    16. Muhalefete oy verdi diye toplu..
    17. Netaş Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'ne..
    18. Berlin'deki havalimanlarında..
    19. FETÖ'nün Denizli il yapılanması davası
    20. Golden Globe 2019 altın küre..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'