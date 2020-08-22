Sporseverler en hızlı bilgiye ulaşmak için internet gazetelerini yakından takip ediyor. Söz konusu sitelerden biri de Sporx… Sporx canlı yayın, canlı skor, puan durumu, transfer ve son dakika gelişmelerini okurlarına buluşturuyor. Peki, Sporx’in kimin?

Sporx'in sahibi kim?

Yayın hayatına Superspor.com olarak başlayan internet sitesinin ismi daha sonra Sporx’e çevrildi. Sporx’in sahibi ise Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş’dir.

Sporx son dakika

Spor haberlerini yakından takip edenler en güncel ve flaş haberlere ulaşmak ister. Bu sebeple internetten sık sık son dakika transfer haberlerini araştırır. Son dakika spor haberlerine sporx.com ve Sporx Twitter sayfasından hızlıca ulaşmanız mümkün.

Sporx transfer haberleri | Sporx gelenler gidenler

Futbolseverler güncel spor haberlerine ve transfer bilgilerine hızla erişim sağlamak ister. Özellikle transfer sezonu açıldığında milyonlarca kişi transfer dedikodularından gelen-giden futbolcu listesine kadar pek çok şeyi öğrenmek ister. Son dakika transferlerine ya da transfer dedikodularına ulaşmak için Sporx’in “sporx.com/transferler” sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

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Sporx internet sitesi üzerinden transfer haberlerine ulaşabilirsiniz. Yalnızca kendi takımınızla ilgili haber ve transfer gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siteye giriş yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmından tuttuğunuz takımı tıklamanız yeterli.

Sporx indir

Sporx’in güncel haberlerine uygulama aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bunun içinse mobil cihazlarınıza Play Store veya App Store’den Sporx uygulamasını indirebilirsiniz.

Sporx canlı sonuç | Sporx canlı skor

Sporx internet sitesi ve uygulamasından canlı maç sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Bunun için “sporx.com/canliskorlar/” sayfasına giriş yapmanız yeterli.

Sporx puan durumu güncel

Sporx internet sitesi veya uygulamadan Süper Lig, TFF 1.Lig ve dünyadaki pek çok ligin puan durumuna fikstürüne ulaşabilirsiniz.

Sporx Quiz

Bilgi yarışmalarını sevmeyen yoktur. Başta futbol olmak üzere pek çok spor branşını yakından takip edenler bilgilerini ara sıra test etme ihtiyacı duyuyor. Futbolseverlerin boş zamanlarını değerlendirmesi; bilgilerini ölçerken pek çok şeyde öğrenebileceği bir sayfa Sporx’te yer alıyor. Sporx Quiz sayfasından spor bilginizi test edebilirsiniz.

Sporx üye ol

Sporx’e haberlerinden daha hızlı haberdar olmak için siteye üye olabilirsiniz. Bunun için Sporx’e giriş yapıp sağ üst kısımdaki üye ol kısmına tıklamanız yeterli. Sizden istenilen bilgileri doldurup siteye üye olabilirsiniz.