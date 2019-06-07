Sporun yeni adresi ‘Yunus Emre Spor Tesisleri’

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Yeni dönem kurs kayıtları 17-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yunus Emre Spor Tesisleri, hem çocuklar ve gençlerin hem de yetişkinlerin sağlıklı biçimde spor yapılabilen başlıca noktalardan biri haline geldi. 4 aylık dönemler halinde, 950 çocuk ve 350 kadın olmak üzere toplamda bin 300 kişinin aktif olarak faydalandığı tesislerde, 2018 yılı boyunca 4 bin vatandaş spor yapma imkanı buldu.

Tesislerde çocuklar için 8 branşta jimnastik, bale, tekvando, basketbol, voleybol, masa tenisi, halk dansları ve futbol; yetişkin kadınlarda ise 3 branşta zumba, pilates ve aeorbik eğitimleri devam ediyor.

Ayrıca tesiste bulunan futbol sahaları ile kapalı ve açık basketbol sahasından da amatör takımlar, yakın çevrede bulunan okullar ve bireysel olarak vatandaşlar yararlanabiliyor. Yıl içinde futbol sahası yaklaşık bin 500 kişiye, kapalı ve açık basketbol ile voleybol salonu ise 900 kişiye hizmet verdi. 2 bin 400 kişi de tesisi dışarıdan kullanırken, 2018 yılı boyunca Yunus Emre Spor Tesisleri’nden yararlanan kişi sayısı toplam 6 bin 400’e ulaştı.

“Şehrimizin büyük eksiğini giderdi”

Eskişehir halkının kaliteli hizmeti takdir ettiğini belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “2017 yılının sonlarında hizmete açtığımız Yunus Emre Spor Tesisleri, vatandaşlarımızın spor yapmak için en uğrak noktalarından biri haline geldi. Kısa zamanda bu kadar sevilmesi, ilgi görmesi beni de çok mutlu ediyor. Tabi ki bu ilgi bir rastlantı sonucu değil, Eskişehir halkının kaliteli hizmeti takdir etmesiyle oluştu. Çünkü tesislerimiz tam anlamıyla kentimize yakışacak niteliklere ve donanıma sahip. Mesela ön plana çıkan ve benim de en önemli bulduğum özelliklerinden bir tanesi jimnastik alanı. Bu donanımlı salon, jimnastik sporu adına hem çok verimli hem de şehrimizin büyük bir eksikliğini giderdi” diye konuştu.

“Spora yatırımlar devam edecek”

Çocuklar ve gençler kadar yetişkinlerin de spor yapmasının önemine de dikkat çeken Ataç, “Biz Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve de yetişkinlerimizin spor yapmasının çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. 1990’lı yıllarda bu açıdan çok nahoş bir Tepebaşı vardı, birçok nesil de spor yapmaktan mahrum ya da çok kısıtlı imkanlar ile yetişti. Fakat bizim dönemimiz ile birlikte kentimiz çok sayıda spor alanı kazandı. Çocuklarımız, gençlerimiz sağlıkla ve güvenli bir ortamda spor yaparak yetişebiliyor. Yetişkinlerimiz de birçok branş arasından kendilerine uygun olan bir dalı seçerek sağlıklı kalabiliyor. Ne mutlu ki Tepebaşı, spor alanları ile vatandaşlarına çok sayıda alternatif sunan bir belediye konumunda. Kentimizde spora yaptığımız yatırımlar devam edecek” ifadelerini kullandı.