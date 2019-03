Sporun merkezi Kocasinan’da başarılı sporcular yetişiyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ve birçok spor yatırımına imza attıklarını belirterek, “Amacımız;sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir” dedi.

Argıncık Spor Tesislerinde antrenman yapan sporculara moral ziyaretinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sporcularla bir araya geldi. Gültepespor, Yavuzspor, Ülküspor, Mevlanaspor, Sanayi Esnafspor ve Amaratspor ’un kulüp yöneticilerinden bilgi alıp, geleceğin yıldız futbolcularıyla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, sporculara daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştirdiklerine dikkat çekti. ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ özdeyişini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin ve gelecek nesillerin kazancına olacağını söyleyerek; "Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Şu ana kadar 52 halı sahayı ilçemize kazandırdık ve spor alanında birçok yatırım yaptık. Amacımız;sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sportif etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ismini tüm dünyaya, yetiştirdiğimiz güzel ahlaklı örnek sporcularla da duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diyerek noktaladı.

Penaltı atışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderen Başkan Çolakbayrakdar, futboldaki yeteneğini de sergiledi.