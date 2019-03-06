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"Sporun evrensel barış dilini, teröre karşı kullanacağız"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Kentte ve ilçelerinde gördüğüm manzara, gençlerde gördüğüm ışık, çok yakın gelecekte Diyarbakır'dan dünya şampiyonları çıkaracağımızı vaat ediyor"- "Diyarbakır'da kaykayla ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleşmesi için önemli bir pist inşaa edeceğiz"

06 Mart 2019 Çarşamba 22:14
"Sporun evrensel barış dilini, teröre karşı kullanacağız"


DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun evrensel barış dilini, teröre, ayrımcılığa, bağımlılığa, uyuşturucuya ve sanal bağımlılığa karşı kullanacağız." dedi.

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile Kent Meydanı'nda milli sporcularla buluştu.

Burada konuşan Kasapoğlu, sporun, kötülükleri yenmede önemli misyona sahip bir araç olduğunu söyledi.

Son 17 yılda sportif anlamda önemli tesisler yapıldığına işaret eden Kasapoğlu, Türkiye'nin dünyanın en modern spor tesislerine sahip olduğunu aktardı.

Tesisleri, sportif başarıları artırarak, sporu tabana yayarak çok verimli kullanacaklarını belirten Kasapoğu, şöyle konuştu:

"Böylece ülkemizde şampiyonlar yetiştireceğiz. Kentte ve ilçelerinde gördüğüm manzara, gençlerde gördüğüm ışık, çok yakın gelecekte Diyarbakır'dan dünya şampiyonları çıkaracağımızı vaat ediyor. Bakanlık olarak herkesi spora davet edeceğiz. Sporu herkesin erişimine daha kolay hale getireceğiz. Sporun evrensel barış dilini, teröre, ayrımcılığa, bağımlılığa, uyuşturucuya ve sanal bağımlılığa karşı kullanacağız. Gençlerimiz, çok daha diri bir zihinle, sağlıklı vücutlarla, daha güçlü, rekabet gücü daha yüksek aydın bireyler olarak yetişecekler."

Kasapoğlu, birçok branşa sahip olan sporu sadece futboldan ibaret saymadıklarını belirtti.


- "Kaykay pisti inşaa edeceğiz"


Kaykay branşının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sporseverlerle buluşacağını anımsatan Kasapoğlu, "Diyarbakır'ı kaykay sporu noktasında önemli bir merkez olarak kabul ettik. Bu çerçevede belediye başkanımız, bin metrekarelik pisti kente kazandırdı. Diyarbakır'da kaykayla ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleşmesi için önemli bir pist inşaa edeceğiz. Bunun gençlerimize ve yarınlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerin arasından şampiyonlar çıkacak. Yeter ki siz çalışın, çabalayın ve isteyin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kasapoğlu, gençlere kaykay hediye etti.


- "Sizler bizim en önemli değerlerimizsiniz"


Bakan Kasapoğlu, daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, gittiği her ilde gençlerle bir araya geldiğini belirtti.

Demokrasilerde halkın, iradesini ortaya koymak için sandığa gittiğini anlatan Kasapoğlu, Türkiye genelinde bu yıl 996 bin gencin ilk kez oy kullanacağını vurguladı.

Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu buluşmaların amacı, gençlerimizi dinlemektir. Sizin düşünceniz, eleştiriniz, sorunuz bizim için önemlidir. Çünkü sizler bizim en önemli değerlerimizsiniz. Avrupa'nın ve dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden birisiyiz. Bu manada gençlerin çok güçlü yetişmesini istiyoruz. Bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde en iyi hizmetleri sunmak için çalışacağız."


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:14
  1. Diyarbakır
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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