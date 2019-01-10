"Sporla Kal Güvende Kal" projesi





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevlerinin bağımlılığın her türüyle mücadele etmek ve gençleri bu bataklığa düşmekten korumak olduğunu belirterek, "Biz sporu bunun için önemli ve değerli bir imkan olarak görüyoruz." dedi.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin üçüncü buluşması, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'ndaki programa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile RTGD Başkanı Şebnem Bursalı katıldı.

Bakan Kasapoğlu, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin geleceği gençlerle çok önemli olduğunu düşündüğü bu proje vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Bağımlılıkla mücadelede ben de varım" diyen bütün paydaşlara şükranlarını sunan Kasapoğlu, "Gençlerimizi bağımlılık illetine teslim etmemek gibi çok kıymetli bir amaç uğruna elimizi taşın altına koymak için bir aradayız. Gençliğimiz, Türkiye’nin hem istiklali, hem de istikbali için bir teminattır. Bu sebeple onları her türlü tehlikeden, her türlü yanlış alışkanlıklardan korumak hepimiz için çok hayati bir görevdir." diye konuştu.

Uyuşturucu bağımlılığının bütün dünya için en önemli tehditlerden biri olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Gençlerimizin böyle karanlık girdaplara sürüklenmemeleri için her türlü tedbiri almak zorundayız. Görevimiz, bağımlılığın her türüyle mücadele etmek ve gençlerimizi bu bataklığa düşmekten korumaktır. Biz sporu bunun için önemli ve değerli bir imkan olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendine saygılı, öz güvenli, dinç, üretken, hayal kuran, düşünen, araştıran, okuyan bir gençliğin herkesin en büyük hayali olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu gençler arasından bilimde, sanatta, sporda şampiyonlar çıksın, bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırsınlar istiyoruz. Bütün bunlar sağlıklı bir toplumsal hayatın neticeleridir. Sağlıklı bir hayat için de sporu kitlelere yaymak, özellikle de gençlere sevdirmek gerekiyor. Spor, her türlü kötü alışkanlığı hayatımızın uzağında tutacak bir iyi alışkanlıktır."





- "Hiç kimse bu tehlikenin kimin kapısını çalacağını bilemez"





Proje kapsamında düzenlenen buluşmalar ve çalışmalarla bağımlılıkla mücadelede etkin bir farkındalık oluşturulduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Hiç kimse kendi yakınını, sevdiği kişileri 'bağımlı' olarak düşünmek istemez. Fakat bu öyle sinsi ilerleyen bir illet ki gerekli önlemler vaktinde alınmaz ise hiç kimse bu tehlikenin kimin kapısını çalacağını bilemez." şeklinde görüş belirtti.

Sürece empatiyle yaklaşmanın bağımlılıkla mücadeleyi çok daha samimi ve verimli kılacağını ifade eden Kasapoğlu, "Bu mücadele için en büyük destekçimiz ve gücümüz, şüphesiz gençleri ve sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımızın olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde 2002’den bu yana sporda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Gençlerimize yönelik çok önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların meyvelerini ülke olarak hep birlikte topluyoruz ve daha da toplayacağız." diye konuştu.

Sporda, bilimde, sanatta kıymetli isimler yetiştirileceğini dile getiren Kasapoğlu, salondaki gençlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Bunlar sizlerin aranızdan çıkacak. Sizleri spor alanlarında, sahalarda, gençlik merkezlerimizde daha çok görmek istiyoruz. Biz sizler için bütün imkanlarımızı seferber ediyor, sporu olduğunuz her yere taşıyoruz. Amacımız sporu tabana yaymak, bulunduğunuz her yerde spor yapabilmenizi sağlamak. Bunun için yurtlarımıza spor salonları yapıyor, gençlik merkezlerimizde spor faaliyetlerini daha yaygın hale getiriyoruz. Sporun insana sağladığı emniyet duygusunu hissetmeniz için gayret gösteriyoruz."





- "Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz"





"Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler." şeklinde konuştu.



Sporun, birlikte sevinmenin, birlikte hüzünlenip heyecanlanmanın ortak dili olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Sporla Kal, Güvende Kal" projesi kapsamında gençlerin aynı dili konuşmalarına da katkı sağlandığını belirtti.

Ailesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, konuşabilen gençlerin kötü alışkanlıklara yöneleceklerine ihtimal vermediğini dile getiren Kasapoğlu, "Çünkü bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız. Buradayız. Burada olacağız. Devlet olarak bütün imkanlarımızla sizlerin yanındayız. Nerede olursanız olun, size bir telefonluk mesafedeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim nazarımızda silahlı terör neyse uyuşturucu terörü de odur." dediğini hatırlatan Kasapoğlu, "Bizler de bağımlılıkla mücadelemizi bu şiar üzerine yürütmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız. Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkûm edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır." ifadelerini kullandı.

Ailelere "Çocuklarınıza sevginizi, ilginizi göstermekte cömert olunuz.", gençlere de "Ailelerinizden uzaklaşmayın, ailenizle aranıza duvarlar örmeyin. Kimlerle arkadaşlık ettiğinize lütfen dikkat edin. Sıkıntılı olduğunuz zamanlarda çareyi size zarar verecek maddelerde değil, sizi seven insanların arasında arayın." çağrılarını yapan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün sıkıntıları birbirimizi severek, gözeterek, aramızda iyiliği, dayanışmayı, paylaşımı yaygınlaştırarak aşabiliriz. Bugün bizleri buluşturan bu proje bu yolda atılmış bir adım olarak başka güzel adımlara öncülük ve örneklik edecektir. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer bakanlıklarımızla hareket ediyor ve bu birliğin çok güzel neticeler doğuracağına inanıyoruz. Kıymetli vakitlerini ayırıp Türkiye’nin gençleri için burada olan ve bu sorumluluğa omuz veren bütün değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Ersin Düzen’in moderatörlüğünde spor ve uyuşturucuyla mücadele konulu panel düzenlendi.

Panele milli sporcular Şahika Ercümen ve Taha Akgül ile Ercan Gürses, Prof. Dr. Acar Baltaş ve Yusuf Güney katıldı.























































