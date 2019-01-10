ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu meselesinin boş bırakmaya gelmeyeceğini belirterek bu konuda herkesin "panik hali"nde olması gerektiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı katıldı.

Soylu programda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak dün olduğu gibi bugün de, gençlerin yaşamını tehdit eden ve onları ölüme sürükleyen uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bir farkındalığın ve gayretin içerisinde olduklarını belirtti.

2000 yılında dünya genelinde uyuşturucu nedeniyle 118 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Soylu, 2016'da bu sayının 318 bine yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'de 2017'de 941 kişinin uyuşturucu yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Soylu, 15 Kasım 2018 itibariyle uyuşturucudan kaynaklı ölüm sayısının 380 olduğunu ifade etti.

- "Uyuşturucu meselesi, boş bırakmaya gelmiyor"



Uyuşturucuyla mücadeleyi 2019'da çok daha üst noktaya taşımak gerektiğini vurgulayan Soylu, "Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez." dedi.

Dünyadaki uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, Afganistan'daki afyon üretiminin 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 63 arttığına işaret ederek "Avrupa'da sentetik uyuşturucular alabildiğine artıyor ve çeşitleniyor. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre, AB erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısı 670'tir ve bunların yüzde 70'i son 5 yıl içinde listeye dahil edildi." dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleyi aynı zamanda bir anne ve baba olarak yürüttüklerini ifade eden Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak bu mücadelede arzı önleme ve kolluk tarafında olduklarını ancak anne ve babaların bu işin her tarafında olmaları gerektiğini vurguladı.

- "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin"

Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için 'UYUMA' isimli bir aplikasyon yaptık. Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Henüz bu bir başlangıç ama sayı halen çok az. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin."

"Narko-rehber" ve "narko-tır" gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini anımsatan Soylu, bunların mutlaka takip edilmesini istedi.

Bu işin eğitiminin ve uyarı şeklinin sadece çocuğu bir kenara çekip "Aman uyuşturucu kullanma" demek olmadığını belirten Soylu, süratle "Benim çocuğum yapmaz" şeklindeki yanlış kanaatten de kurtulmak gerektiğini vurguladı.

- Uyuşturucu en çok evlerde kullanılıyor

Uyuşturucu terörüyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Soylu, buna karşı topyekün mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydetti.



Soylu, "Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. Narkolog Projesi ortaya koyduk. Son 6 ayda 7 bine yakın uyuşturucu kullanan insanla yüz yüze anket gerçekleştirdik. Maalesef uyuşturucunun kullanım alanları sıralamasında ilk sırayı yüzde 40,7 ile insanların kendi evleri alıyor. İkinci yer yüzde 24,6 ile metruk binalar." dedi.

Bunu araba ve parkların takip ettiğini belirten Soylu, merak ve arkadaş ısrarının uyuşturucu başlama nedenleri arasında ilk iki sırayı aldığını bildirdi.

Salondaki gençlere bazı uyarılarda bulunan Soylu, "En kıymetlimiz sizlersiniz. Onun için genç nüfusumuzu bizim bir avantajımız değil bu melanetlerle karşı karşıya bırakıp dezavantajımız haline getirmeye sizler de fırsat vermeyin." dedi.