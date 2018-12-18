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Sporda yılın "en'leri"

- Çevrimiçi araştırma şirketi DORinsight'ın araştırmasına göre, 2017-2018 sezonunun en iyi futbolcusu Muslera, en iyi basketbolcusu Ahmet Düverioğlu oldu

18 Aralık 2018 Salı 12:59
Sporda yılın "en'leri"


İSTANBUL (AA) - Çevrimiçi araştırma şirketi DORinsight, yılın enleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre spor dünyasında 2018 yılının en iyileri belirlendi. 2017-2018 sezonu Spor Toto Süper Lig'in en iyi futbolcusu Galatasaraylı Fernando Muslera, yılın basketbolcusu ise Fenerbahçe Beko takımı oyuncusu Ahmet Düverioğlu oldu.

Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olması yılın spor olayı, Türkiye'nin yılın en iyi antrenörleri ise futbolda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basketbolda ise Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic olarak açıklandı.

Çevrimiçi olarak 28 Kasım-5 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya, 4 bin 392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara bu yılın en'leri hakkında sorular yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de sporda yılın en'leri şöyle:

2018 yılının Spor Toto Süper Lig'in en iyi futbolcusu: Fernando Muslera / Galatasaray

2018 yılının en iyi basketbolcusu: Ahmet Düverioğlu / Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı

2018 yılının futbolda en iyi teknik direktörü: Fatih Terim / Galatasaray

2018 yılının basketbolda en iyi antrenörü: Zeljko Obradovic / Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı

2018 yılının spor olayı: Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:59
  1. Ahmet Düverioğlu
  2. Ali Koç
  3. Araştırma şirketi Dorinsight
  4. Fatih Terim
  5. Fernando Muslera
  6. yılın enleri araştırması
  7. Zeljko Obradovic

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