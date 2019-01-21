Sporda şiddete sanal takip İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet edilen, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, suç işleyen kişilerle yasal çerçevede mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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