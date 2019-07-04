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Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi TBMM Genel Kurulunda

Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemi kurulmasına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı- Teklife "Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek" ibaresi eklendi

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:57
Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - Sporda şiddete karşı yeni önlemler getiren kanun teklifinde yer alan "Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemi kurulmasına" ilişkin düzenleme, tekliften çıkarıldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.

Teklifte, siyasi parti gruplarının ortak önergeleriyle bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, teklifin 3. maddesinde yer alan "Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca karar verileceği, gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya kuruluşlar tarafından tesis edileceğine" ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Madde üzerinde kabul edilen değişiklik önergesiyle ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar ile kulüplerle bankalar arasında yapılan yeniden yapılandırma işlemleri kapsamındaki tüm banka alacakları hariç; merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek kulüplere ait federasyon veya yetki verdiği üçüncü kişiler nezdindeki gelirler, devir ve temlik edilemeyecek.

Söz konusu düzenlemeyle kulüplerin daha fazla borçlanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teklifin 6. maddesi üzerinde verilen ortak önergeyle madde metnine "Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir." ibaresi eklendi.

Teklifin, 7. maddesine de önerge doğrultusunda ekleme yapıldı. Buna göre, müsabaka, seyir, özel seyir, antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçIara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde veya alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:57
  1. "Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi"
  2. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi

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