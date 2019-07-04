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Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi

Teklife, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilmesini öngören madde ihdas edildi

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:12
Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi

TBMM (AA) - Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifine, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilmesini öngören madde ihdas edildi

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin ortak önergesiyle, spor müsabakalarında saha komiserlerinin de kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmasını öngören madde eklendi.

Ayrıca, tüm partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeye göre, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilecek.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, düzenlemenin Türk sporuna, yağlı güreşçilere hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın büyük güreşçilerinden Koca Yusuf'un ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyen Akçay, "Bugün bu maddenin kabul edilmiş olması aynı zamanda bu büyük sporcumuz, rahmetli Koca Yusuf'un da hatırasını anma bakımından da büyük tevafuk olmuştur." dedi.

Bu arada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bu anlamda yapılacak çalışmaların herkes için önemli olduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin çok çeşitli yerlerinde, çok çeşitli bölgelerinde, gerçekten hepimizin emek sarf ettiği ve bu milletin kaynaklarıyla inşa edilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat yakından takip ettiği çok güzel spor tesislerimiz, çok güzel imkanlarımız var. Bunları tüm gençlerimizin, tüm sporcularımızın en iyi şekilde kullanması noktasında gayret sarf etmeliyiz."


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:12
  1. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
  2. tbmm genel kurulu

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