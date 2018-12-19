Sporda 2018 böyle geçti (9)





ANKARA (AA) - Türkiye, eylül ayında Dünya Motokros Şampiyonası ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın ayaklarına ev sahipliği yaptı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Organizasyonda, MXGP kategorisinde Red Bull KTM'den Hollandalı Jeffrey Herlings, MX2 kategorisinde ise Red Bull KTM'den Letonyalı Pauls Jonass birinci oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı ise Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlendi.

Türkiye, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın Türkiye etabında Estonyalı Ott Tanak, 03.59.24.5 derecesiyle birinciliği elde etti. Finlandiyalı pilot Jari-Matti Latvala ikinci, Yeni Zelandalı Hayden Paddon üçüncü sırayı aldı.





- EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek





UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylamayla belirlendi.

UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. Turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya'ya 12 oy, Türkiye'ye ise 4 oy verildi.





- Okçular başarılarıyla konuşuldu





Milli okçular, eylül ayında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirdi.

Türkiye, Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde ise Türk Milli Takımı, 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etti.



Yılın 9. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:



1 Eylül:

-Türkiye, Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ve Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Ferdi müsabakalarda ise kadınlar klasik yayda Yasemin Ecem Anagöz altın, Gülnaz Büşranur Çoşkun bronz madalya alırken, kadınlar makaralı yayda Yeşim Bostan gümüş madalya elde etti.



-Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Polatlı Belediyespor'u 34-29 yenen Muratpaşa Belediyespor kazandı.



2 Eylül:



-Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapıldı. MXGP kategorisinde Red Bull KTM'den Hollandalı Jeffrey Herlings, MX2 kategorisinde ise Red Bull KTM'den Letonyalı Pauls Jonass birinci oldu.



5 Eylül:



-Atıcılıkta Güney Kore'de düzenlenen Bütün Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, gençlerde altın madalya kazandı. 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde yarışan Şevval İlayda, final etabında 237,9 puanla hem Türkiye rekorunu kırdı hem de altın madalyanın sahibi oldu.



8 Eylül:



-3. Dünya Göçebe Oyunları, 2-8 Eylül'de Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirildi. Oyunların galibi galibi 40 altın, 32 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplam 103 madalya kazanan Kırgızistan oldu. Türkiye, oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla 10. sırada tamamladı. Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsü 2020'de Türkiye'de yapılacak.



-Hentbolda Erkekler Süper Kupa'nın sahibi Göztepe'yi 30-25 yenen Beşiktaş Mogaz oldu.



-Milli motosikletçi Can Öncü, Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nın İtalya ayağında şampiyonluğa ulaştı. Yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan milli sporcu Can Öncü, pilotlar klasmanındaki puanını 221'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.



-Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Japon Naomi Osaka şampiyon oldu. New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Osaka, kariyerinin ilk grand slam zaferini elde etti.





9 Eylül:

-Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve son gününde yağış altında gerçekleştirilen 666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, üst üste altıncı kez başpehlivan olarak rekor kırdı. Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen tarihi organizasyonda İsmail Balaban sakatlığı nedeniyle final mücadelesine devam edemeyince, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Güreşseverler, 666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nin yarı finalinde tarihi bir mücadeleye de tanıklık etti. İsmail Balaban ile Ali Gürbüz arasında 2 saati aşan müsabaka adeta nefesleri kesti. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.



-Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen milli futbolcu Semih Şentürk, 35 yaşında aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıkladı



-Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Novak Djokovic şampiyon oldu. Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Sırp Novak Djokovic, ABD Açık'ta üçüncü kez zafere ulaştı.



10 Eylül:



-A Milli Futbol Takımı, unutulmaz geri dönüşlerine bir yenisini ekledi. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda İsveç'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenmeyi başardı.



15 Eylül:



-Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Almanya'yı 67-64 yenerek şampiyon oldu.



16 Eylül:



-Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, altın madalya kazandı. Danimarkalı Amalie Magelund-Freja Ravn ikilisini finalde 2-1 yenen Bengisu ile Nazlıcan, Avrupa şampiyonu oldu.



-Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı, Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirildi. Türkiye, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın Türkiye etabında Estonyalı Ott Tanak, 03.59.24.5 derecesiyle birinciliği elde etti. Finlandiyalı pilot Jari-Matti Latvala ikinci, Yeni Zelandalı Hayden Paddon üçüncü sırayı aldı.



-Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Fikret Orman, 1911 oyla bir kez daha başkan seçildi.



20 Eylül:



-Milli tekvandocu İrem Yaman, Tayvan'ın Taoyuan kentindeki grand prix 3. seri müsabakalarında altın madalya kazandı. Finalde Belçikalı Raheleh Asemani ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini normal süresi 1-1 biten müsabakada altın vuruşla 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. İrem, üst üste 2 grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu oldu.



22 Eylül:



-Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği unvan maçında Rus Alexander Povetkin'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini korudu.



23 Eylül:



- Dünya Judo Şampiyonası'nda 15 yıllık madalya hasreti sona erdi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dünya Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak, 81 kiloda bronz madalya kazandı. Vedat Albayrak, 2003'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Neşe Şensoy'un ardından aynı başarıyı göstererek Türk sporcuların madalya hasretini sonlandırdı.



24 Eylül:



-FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı. FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.



26 Eylül:



-Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Büyükler Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda mücadele eden Kayra Sayit, Türkiye'ye ikinci bronz madalyasını kazandırdı.



-A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da düzenlenen 2018 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finale yükselme mücadelesinde Fransa'ya 78-61 mağlup oldu. Bu sonuçla çeyrek final biletini rakibine kaptıran ay-yıldızlı ekip, turnuvadan elendi.



27 Eylül:



-UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi. İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. Turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya'ya 12 oy, Türkiye'ye ise 4 oy verildi.



30 Eylül:



-Okçuluk Dünya Kupası Finalleri 29-30 Eylül tarihlerinde Samsun'da yapıldı. Ev sahibi Türkiye, finalleri 1 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamladı. Demir Elmaağaçlı ve Yeşim Bostan'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı. Demir Elmaağaçlı, makaralı yay erkekler ferdi müsabakalarda gümüş madalya elde etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yer aldığı Klasik Yay Karışık Milli Takımı ise ikinci oldu. Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay kadınlarda da gümüş madalya aldı.



-Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Avustralya'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu. ABD turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.



-Ev sahipliğini Bulgaristan ve İtalya'nın üstlendiği 2018 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya, finalde Brezilya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

(Sürecek)