Sporda 2018 böyle geçti (8)





ANKARA (AA) - Milli okçu Mete Gazoz, 2018 yılında girdiği tüm müsabakalarda başarılı bir performans sergilerken, ağustos ayındaki Avrupa Grand Prix sıralama turlarında Avrupa rekoru kırdı.

Başarılı Türk sporcu, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında 70 metrelik atışlar sonucunda topladığı 686 puanla Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.





- TFF Süper Kupa, Akhisarspor'un





Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez uygulandı.



Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.





- Türkiye, Avrupa şampiyonu





İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyon oldu.

Milliler finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek mutlu sona ulaştı.





- Cimnastikte bir ilk gerçekleşti





Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attı.

Milli sporcu, şampiyonada Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı getirdi.



2018 yılı ağustos ayındaki gelişmeler şöyle:







1 Ağustos:

- Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan topladı ve Avrupa rekoru kırdı.

- UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı görevini bırakan Pierluigi Collina'nın yerine İtalyan Roberto Rosetti getirildi.

4 Ağustos:

- Başkente yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

- İstanbul'da düzenlenen 20. Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu. Milliler, organizasyonu 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalyayla tamamladı.

- Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.

- Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'yu 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

- Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Büyük Britanyalı Adam Peaty, erkekler 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

- Ankara'da düzenlenen 10. Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası'nda takımlar finalinde İtalya'yı 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

- Hollanda Süper Kupası'nda PSV Eindhoven'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup eden Feyenoord, şampiyonluğa ulaştı.

5 Ağustos:

- Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez uygulandı.

- Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

- Edirne'de düzenlenen 44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türk Mili Takımı, takım halinde erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci oldu.





6 Ağustos:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Roberto Rosetti, görevinden ayrıldı.

7 Ağustos:

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenildi.



- Milli futbolcu Serdar Gürler, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca'ya transfer oldu.

8 Ağustos:

- 400 metre engellide 2015 yılında dünya şampiyonluğunu elde eden Kenyalı atlet Nicholas Bett, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

9 Ağustos:

- İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan 23 yaşındaki İspanyol Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon avroluk bir kaleciye verilen rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Arrizabalaga ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.

- Milli yelkenci Alican Kaynar, finn kategorisinde, Nazlı Çağla Dönertaş ise laser radial sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başardı.

10 Ağustos:

- Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finallere yükselme başarısı gösterdi.

11 Ağustos:

- İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

12 Ağustos:

- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attı. Milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı getirdi.

- Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

13 Ağustos:

- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye madalya sıralamasında 13’üncülüğü elde etti. Şampiyonada Türkiye, 1 altın 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya topladı. Altın madalyayı erkekler 200 metrede Ramil Guliyev ile alan Türkiye, gümüş madalyaları erkeklerde 4x100 metre bayrak yarışı ve 400 metre engelli kategorisinde Yasmani Copello Escobar ile elde etti. Türkiye'ye bronz madalyalar erkekler 100 metrede Jak Ali Harvey ve kadınlar 5 bin metrede Yasemin Can'dan geldi.

- Avusturya'nın ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Trap-Skeet Şampiyonası'nın Türkiye iki madalyayla tamamladı. Trap genç erkekler kategorisinde mücadele eden Murat İlbilgi, altın madalyayı boynuna takarken, trap karışık takım kategorisinde ise milli sporcular Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, bronz madalya elde etti.

- İspanya Süper Kupası'nı, Sevilla'yı 2-1 yenen Barcelona kazandı.



14 Ağustos:

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile evinde 1-1 berabere kalarak elendi. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

- McLaren-Renault'nun İspanyol sürücüsü Fernando Alonso, sezon sonunda Formula 1'e veda edeceğini açıkladı.



15 Ağustos:

- Real Madrid'i normal süresi 2-2 biten maçın uzatma devrelerinde 4-2 mağlup eden Atletico Madrid, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bu sonuçla Atletico Madrid, 2010 ve 2012'den sonra 3. kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

16 Ağustos:

- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenilen Beşiktaş, ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıktı. Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi ise Sırbistan'ın Partizan takımı oldu.

- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Burnley'ye uzatma devrelerinde 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, turnuvadan elendi.

- Formula 1 takımlarından McLaren, sezon sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacağını açıklayan Alonso'nun yerine 2019 yılından itibaren 23 yaşındaki İspanyol pilot Sainz'ın yarışacağını açıkladı.





17 Ağustos:

- Barcelona Kulübü ve İspanya Milli Takımı'nın sembol isimlerinden Juan Carlos Navarro, basketbolu bıraktı.

18 Ağustos:

- Sırbistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 82-59 yenen Türkiye bronz madalya kazandı.

- Galatasaray'da geride kalan sezonun sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele önerilmeyen savunma oyuncusu Hakan Kadir Balta, aktif futbolculuk yaşantısına son verdi.

19 Ağustos:

- İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

21 Ağustos:

- İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

23 Ağustos:

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



- Eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin, "FIFA'daki yolsuzluk" davasında 4 yıl hapis ve 1,2 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

24 Ağustos:

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'a "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle 12 ay men cezası verdi.

26 Ağustos:

- Milli sporcular, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde organize edilen Balkan Kürek Şampiyonası'nda 12 kez kürsüde yer aldı.

- Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, genel sıralamada 12'nci oldu. Milliler, organizasyonu 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamladı.

27 Ağustos:

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te forma giyen 41 yaşındaki Arjantinli oyuncu Manu Ginobili, kariyerine son verdiğini duyurdu.

28 Ağustos:

- Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, iki rekor kırdı.

- Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a röveşata ile attığı gol, UEFA tarafından sezonun en iyisi seçildi.



29 Ağustos:

- Alman futbolunun sembol isimlerinden Bastian Schweinsteiger, Bayern Münih ile Chicago Fire arasında oynanan jübile maçı ile kariyerini noktaladı.

30 Ağustos:

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımını 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

- Elmas Lig'in final etabında yarışan milli atletlerden Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci, Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

31 Ağustos:

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'in Sarpsborg takımlarıyla eşleşti.

- Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla J Grubu'nda yer aldı.

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla eşleşti.

- 2017-2018 sezonu "UEFA Avrupa Ligi'nin En İyi Futbolcusu" ödülüne, Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann layık görüldü.

- Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk maçına çıktı. Hazırlık mücadelesine yedek başlayan 32 yaşındaki Bolt, 20 dakika forma şansı buldu.

(Sürecek)