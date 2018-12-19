Sporda 2018 böyle geçti (7)





ANKARA (AA) - Sporda 2018 yılı temmuz ayında en çok, ırkçı söylemlere maruz kalan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması ve 2018 FIFA Dünya Kupası konuşuldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kalan Mesut, yaptığı açıklamada, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen, hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu ve başka kişilerce gösterilen kötü muamele yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek istemediğini dile getiren Mesut, şunları kaydetti:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."





- Dünya Kupası Fransa'nın





Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı. Fransa, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri, 18. dakikada Mandzukic (kendi kalesine), 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba ve 65. dakikada Mbappe kaydetti. Hırvatistan'ın golleri 28. dakikada Perisic ve 69 dakikada Mandzukic'ten geldi.

Dünya Kupası'nda üçüncülüğü ise İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika elde etti.





- Gençlik ve Spor Bakanı değişti





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak'ın yerine, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi.





- Yankı'dan tarihi başarı





Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisi çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel, Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaştı.

Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı. Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı.

Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.





- Ronaldo, Juventus'a transfer oldu





Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid ekibinden İtalya'nın Juventus takımına transfer oldu.

Juventus'un, Portekizli yıldız Ronaldo için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avro ek ödeme yapacağı belirtildi.

İtalya temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Ronaldo, 2009'dan bu yana forma giydiği Real Madrid'de 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergiledi.

Yılın 7. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Temmuz:



-A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Türkiye, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 6'lı finaller organizasyonunun finalinde ABD ile karşılaştı. Daha önce grand prix adıyla gerçekleştirilen organizasyonda ilk kez final oynama başarısı gösteren milliler, ABD'ye 3-2 yenildi. Türkiye, yenilenmiş formatı ve adıyla düzenlenen organizasyonda ilk gümüş madalyasını elde etti.



-At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu, Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan, 2.29.67'lik derecesiyle kazandı. Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey oldu. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı üst üste ilk sırada tamamlama rekorunu kırdı.



-İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda 31altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3. oldu. Milli sporcular, en çok halter ve güreş branşlarında madalya kazandı. 95 madalyanın 15'i halter, 13'ü de güreş branşında geldi. Oyunları 156 madalyayla (56 altın, 55 gümüş, 45 bronz) bitiren İtalya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. İtalya'yı, 122 madalyayla (38 altın, 40 gümüş, 44 bronz) ev sahibi İspanya takip etti.



-Yunanistan'ın Patras kentinde 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı 7 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, en çok madalya kazanan ülke oldu.



2 Temmuz:



-Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattı. Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.



4 Temmuz:



-Türkiye, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası erkekler serbest stilde 5 yıl sonra altın madalya kazandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında milli sporcu Hamza Alaca, 60 kilo finalinde Yunan Georgios Kougioumtsidis'i 2,5 dakikada 10-0 sayı tuşuyla yendi. Türkiye, böylece 5 yıl sonra yıldız erkekler serbest stilde dünya şampiyonu çıkardı.



5 Temmuz:



-UEFA, kulüpler bazında Avrupa'daki büyük futbol organizasyonlarında maçların uzatmaya gitmesi durumunda takımlara 4. oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'da uygulanacak yeni oyuncu değişikliği ve yedek kulübedeki futbolcu sayısı ile ilgili kuralların yürürlüğe girdiği belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupası'nda maçın uzatmaya gitmesi durumunda toplamda 3 olan oyuncu değişiklik hakkının 4'e çıkartıldığı bildirildi.



-Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilmesine izin verdi.



6 Temmuz:



-Milli golfçü Taner Yamaç, Challenge Tour organizasyonlarında amatör olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu. Çekya'da düzenlenen Prag Golf Challenge'da 30'u aşkın ülkeden 150'si profesyonel 156 golfçü mücadele etti. Turnuvaya amatör olarak katılan Taner Yamaç, ikinci turda -4 vuruşla adını bir üst tura yazdırdı. Taner, böylece Challenge Tour organizasyonlarında amatör olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü unvanını aldı.



-Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u renklerine bağladı. PSG'den yapılan açıklamada, 17 yıl formasını giydiği İtalyan temsilcisi Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki Buffon ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Kariyerinde ilk kez İtalya dışında bir takıma transfer olan Buffon, Juventus ile 656 maça çıkmış, 9 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.



7 Temmuz:



-Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics ile oynadığı hazırlık maçında 40 sayı atarak tarihe geçti. Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu, 8'i üç sayılık olmak üzere 40 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla göz doldurdu. Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başardı.



8 Temmuz:



-Milli sporcular Aleyna Vence ve Merve Nezir, 2018 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu ayaklarından Hırvatistan'da bronz madalya kazanarak bir ilki başardı. Üçüncülük mücadelesinde Yunanistan'dan Tsopoulou-Manavi ikilisini 22-20, 21-23 ve 15-13'lük setlerle 2-1 yenen milli sporcular, bronz madalyanın sahibi oldu.



9 Temmuz:



-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak'ın yerine Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi. 1976 yılında İstanbul'da doğan Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yapan Kasapoğlu, Başbakanlık Müşavirliği'nde görev aldı. Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması amacıyla çok sayıda tesisin kazandırılmasına katkıda bulundu.



10 Temmuz:



-İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İtalya ekiplerinden Juventus'la Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda anlaştı. Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, takıma 2009'da katılan 33 yaşındaki Ronaldo'nun kendi talebi çerçevesinde Juventus'a transferinin kabul edildiği belirtildi. Juventus, Portekizli yıldız Ronaldo için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ödeyip, FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avroluk ek ödeme yapacak. Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Ronaldo, 2009'dan bu yana forma giydiği Real Madrid'de 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergiledi.



11 Temmuz:



-Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçını yönetti. Çakır, kariyerinde 2. kez Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında görev yaptı. Çakır, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçında düdük çalmıştı.



-Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, hayatını kaybetti. Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçiren Hakyemez, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 1950 yılında doğan ve basketbola Ankara'da başlayan Doğan Hakyemez, kariyeri boyunca Galatasaray, Şekerspor, Eczacıbaşı, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka gibi takımlarda forma giydi. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın menajerliğini yapan Hakyemez, ardından da Antalya Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Ankara DSİ ve Antalyaspor takımlarında yönetici olarak görev yaptı.



14 Temmuz:



-Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Angelique Kerber, Serena Williams'ı 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Avustralya Açık ve ABD Açık'ta 2016 yılında şampiyonluk elde eden 30 yaşındaki Alman tenisçi, Wimbledon'ı da kazanarak kariyerindeki üçüncü grand-slam zaferine ulaştı.



-Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Saint Petersburg'daki üçüncülük maçında Belçika'nın gollerini 4. dakikada Meunier ve 82. dakika Eden Hazard attı.



15 Temmuz:



-Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisi çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel ile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı. Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı. Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.



-657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Şaban Yılmaz'ı yenen Orhan Okulu kazandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonun başpehlivanlık final mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rakibini yenen Orhan Okulu, 3 yıl aradan sonra tekrar altın kemeri beline taktı.



-Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı. İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti. Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.



-Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı. Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18. dakikada Mandzukic (kendi kalesine), 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba, 65. dakikada Mbappe kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 28. dakikada Perisic ve 69 dakikada Mandzukic'ten geldi.



18 Temmuz:



-Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarının sıralama atışlarında 1307 puanla gençler dünya rekoru kırdı.



21 Temmuz:



-Milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Anna Danilina, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde şampiyon oldu. Kazak partneriyle kupayı kazanan milli sporcu, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.



22 Temmuz:



-Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde dünya 6 numarası Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaştı. Dünya klasmanında 32. basamakta bulunan 19 yaşındaki Mete, rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Türkiye, 17-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.



-Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kaldığını belirten Mesut, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullandı.



Almanya Futbol Federasyonu ve başka kişilerce gösterilen kötü muamele yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek istemediğini dile getiren Mesut, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez." şeklinde görüş belirtti.



23 Temmuz:



-ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA), olimpiyat ve dünya şampiyonu yüzücü Ryan Lochte'ye, yasaklı bir madde almasa da izni bulunmaksızın serum yoluyla ilaç kullandığı için 14 ay men cezası verdi.



28 Temmuz:



-Kanada'da düzenlenen 20. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.



29 Temmuz:



-105. Fransa Bisiklet Turu'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Geraint Thomas, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 105'incisi, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21'inci etapla sona erdi. 7-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen toplam 3 bin 351 kilometrelik turu, 83 saat 17 dakika 13 saniyede bitiren Büyük Britanyalı Thomas'ın 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımının Hollandalı sporcusu Tom Dumoulin, genel klasmanda ikinci sırayı aldı. Son üç yılın şampiyonu Sky takımından Chris Froome ise liderin 2 dakika 24 saniye gerisinde podyumun üçüncü basamağına çıktı.

(Sürecek)