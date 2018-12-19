Sporda 2018 böyle geçti (6)





ANKARA (AA) - Fenerbahçe Kulübündeki başkanlık seçimi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyon olması ve Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF), Türkiye Halter Federasyonuna verdiği 1 yıl süreyle uluslararası yarışmalara katılmama cezasını kaldırması, 2018 yılının mayıs ayında en çok gündeme gelen konular oldu.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu.

Sarı-lacivertliler bu ayda ayrıca sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.





- Spor Toto Süper Lig'de önemli buluşma





Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Spor Toto Süper Lig'de yer alan 3 büyük kulübün başkanı iftar yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının Swiss Otel'deki iftar yemeğinde buluştu.





- Basketbolda Fenerbahçe şampiyon





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde TOFAŞ'ı 94-64 yenerek seride 4-1 öne geçti ve üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.





- 2020 Tokyo için ilk kota





Kadın Golbol Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım kotası aldı.

Milliler, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grubundan çıkarak, çeyrek finalde ABD'yi 12-2, yarı finalde ise Brezilya'yı 5-2 yenip finale yükseldi. Milliler, ilk iki sırada yer almayı garantilediği için 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım vizesi de almış oldu.





- Halterde ceza kalktı





Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye Halter Federasyonuna verdiği 1 yıl süreyle uluslararası yarışmalara katılmama cezasını kaldırdı.

Cezanın kalkmasının ardından milli halterciler İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda podyuma çıktı.

Yılın altıncı ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:



1 Haziran:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu'nun, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetleri ibra edilirken, yeni dönem bütçesi de karara bağlandı.

- Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden El-Vahda, milli futbolcu Emre Çolak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

- Anadolu Ajansı Uluslararası Spor Haberleri Editörü Salih Barış Kuyucu, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni medya ve iletişim direktörü oldu.

- Milli okçu Mete Gazoz, 681 puana ulaşarak, kendisine ait büyükler ve gençler Türkiye rekorunu geliştirdi.





3 Haziran:

- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu.

- Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'nın Gorizia kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Grado Turnuvası'nın finalinde İtalyan Martina Di Giuseppe'yi 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

- Atletizmde 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Batuhan Çakır, 3 adım atlamada 15.70'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Eski rekor 15,69'luk derecesiyle Mert Çiçek'e aitti.

4 Haziran:

- Milli atlet Alperen Acet, Uluslararası Romanya Şampiyonası'nda yüksek atlama kategorisinde 2.30'luk derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Milli atlet, Metin Durmuşoğlu'nun 2002 yılından beri kırılamayan 2.26'lık rekorunu da tarihe gömdü.

6 Haziran:

- Teknik direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

- Emekliye ayrılan ABD'li boksör Floyd Mayweather, 285 milyon dolarlık geliriyle son bir yılın en çok kazanan sporcusu oldu.

- Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının Swiss Otel'deki iftar yemeğinde bir araya geldi.

7 Haziran:

- Türk Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek, 706 puanla 38'inci oldu.

- Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

- Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezonki beşinci yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden Ramil Guliyev 19.90 ile bu sezonki en iyi derecesine imza atarak yarışı ilk sırada tamamladı. 400 metre engelli kategorisinde yarışan Yasmani Copello ise 48.54'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.

8 Haziran:

- Kadın Golbol Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım kotası aldı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grubundan çıkarak, çeyrek finalde ABD'yi 12-2, yarı finalde ise Brezilya'yı 5-2 yenip finale yükseldi. Milliler, ilk iki sırada yer almayı garantilediği için 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım vizesi de almış oldu.

- Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Türkiye Halter Federasyonuna verdiği 1 yıl süreyle uluslararası yarışmalara katılmama cezasını kaldırdı.

- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun olağanüstü genel kurulunda tek aday olan Mutlu Türkmen başkanlığa getirildi.

- Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.

9 Haziran:

- Kosova Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fadil Vokrri vefat etti.

- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Sloane Stephens'ı 2-1 mağlup eden Simona Halep şampiyon oldu.

- İsviçre 3. Lig play-off turu rövanşında Langnau takımını 3-2 yenen Türk ekibi Bosphorus, 2. ligde mücadele etmeye hak kazandı.

10 Haziran:

- Kadın Milli Ragbi Takımı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan Avrupa Ragbi 7'li Kadınlar Konferans 1'de finalde Gürcistan'a yenilerek ikinci oldu.

- 22. ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaşırken, Kız Milli Voleybol Takımı ise 3. oldu.

- Türkiye, Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda 7'si altın toplam 16 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

- Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci ayağında Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvadaki 11'inci şampiyonluğuna ulaştı.

11 Haziran:

- İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan Türkiye, madalya rekoru kırdı. Şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı güreşçiler, tarihi bir başarı elde etti. Serbest ve Grekoromen Milli Takımları, Avrupa ikincisi oldu. Türkiye, kadınlarda ise üçüncü sırayı aldı.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların tamamını futbol menajerleri ile çalışma talimatı uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

12 Haziran:

- Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman vatandaşlığı da bulunan buz hokeyci Yasin Ehliz, Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından The Calgary Flames ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Haziran:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 94-64 yenerek seride 4-1 öne geçen Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.

14 Haziran:

- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'nde Portekiz'i 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

- Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı.

15 Haziran:

- Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman grubu son maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenerek 13. oldu.

16 Haziran:

- İtalya'da yapılan 13. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda kızlarda milli sporcu Ezgi Kaya, ikinciliği elde etti.

17 Haziran:

- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İspanyol pilotu Jorge Lorenzo, birinciliğe ulaştı.

18 Haziran:

- Milli sporcu Semih Saygıner, Belçika'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

- Güney ve Kuzey Kore, ağustos ayında Endonezya'da yapılacak Asya Oyunları törenlerinde birlikte yer alma ve bazı spor dallarında müsabakalara ortak takımla katılma konusunda anlaşmaya vardı.

- Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Karamete, 12. sırayı alarak Türkiye'ye şampiyona tarihinde kadınlar flöre kategorisindeki en iyi derecesini getirdi.

19 Haziran:

- Türkiye Triatlon Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Bayram Yalçınkaya seçildi.

20 Haziran:

- Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle Arjantinli tenisçi Nicolas Kicker'e 6 yıl men cezası verdi.

- Alman ekibi Kaiserslautern forması giyen milli futbolcu Halil Altıntop, futbol kariyerini noktaladı.

- İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda mücadele eden İlke Özyüksel, genç kadınlar dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Yüzme, 800 metre koşu, atıcılık, eskrim ve binicilikten oluşan 5 farklı branş üzerinden yapılan müsabakalarda İlke Özyüksel, toplamda 1376 puan toplayarak genç kadınlar dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

21 Haziran:

- Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu genel klasmanında Torku Şekerspor birinci olurken, İran Milli Takımı ikinci, Belarus Bisiklet Takımı üçüncü sırada yer aldı.

22 Haziran:

- Fenerbahçe, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Haziran:

- 2018 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda Özgün Şahin, altın madalya kazandı. Karadağ'ın Niksic kentinde düzenlenen organizasyonda Özgün Şahin, 2300 ELO-altı kategorisinde 8 puan ve 2483 ELO performansıyla şampiyon oldu.

- Mısır'da eski Ez-Zemalik takımının oyuncusu Abdurrahim Muhammed, bir televizyon kanalında maçı yorumlamaya hazırlandığı sırada 2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın son anda Mısır'a attığı gol sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

27 Haziran:

- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş RMK Marine'i 60-57 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

28 Haziran:

- Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı, toplamda 1970 puana ulaşarak Avrupa rekoru kırdı. Rekor daha önce 1968 puanla Hollanda'ya aitti.

30 Haziran:

- Kariyeri boyunca birçok önemli rekora imza atan olimpiyat madalyalı Polonyalı kadın atlet Irena Szewinska, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Irena Szewinska, 100, 200 ve 400 metrede döneminin dünya rekorunu kırdı ve bunu başaran tek sporcu olarak tarihe geçti.

(Sürecek)