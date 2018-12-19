Sporda 2018 böyle geçti (5)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşması, Teleset Mobilya Akhisarspor'un finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi, 2018 yılının mayıs ayında en çok gündeme gelen konular oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Futbolda İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olurken, Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 3-0 mağlup eden İspanyol kulübü Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.





- VakıfBank, Avrupa'nın en büyüğü





VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenen sarı-siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ise Fenerbahçe Doğuş, finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'e 85-80 kaybetti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Play-off finalinin dördüncü maçında konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenen sarı-lacivertli ekip, seride durumu 3-1'e getirdi ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.





- 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da





2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.





- Beşiktaş sahaya çıkmadı, derbi iptal edildi





Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiye çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, sonraki sezon kupadan men edilmesine karar verdi.

Yılın 5. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:



1 Mayıs:

- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 8. kez Avrupa şampiyonu olurken, 55 kiloda Ekrem Öztürk de bronz madalya kazandı.

2 Mayıs:

- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Enes Başar, bronz madalya elde etti.

3 Mayıs:

- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar, kadınlar 76 kilo finalinde Rus güreşçi Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olurken, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak da altın madalya aldı. Milli güreşçi Evin Demirhan, 50 kiloda, Buse Tosun da 68 kiloda bronz madalya kazandı.

- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

5 Mayıs:

- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya kazandı.

6 Mayıs:

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu, 74 kiloda Soner Demirtaş da finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i mağlup ederek üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli güreşçi Recep Topal 61 kiloda, 92 kiloda Serdar Böke, 61 kiloda ise Recep Topal, bronz madalya kazandı.

7 Mayıs:

- TFF'nin, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine karar verildi.

- Spor Toto 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, kupasını aldı.

9 Mayıs:

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncüsü, "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla başladı.

10 Mayıs:

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.



- TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men cezası verdi.

12 Mayıs:

- Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın "evladım" dediği Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig'den düştü.

- Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

13 Mayıs:

- Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 62 kiloda İrem Yaman, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olurken, milli sporcu Nafia Kuş da kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı.

- Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ile Erkek Kumite Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları da bronz madalya kazandı.

- Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı Büyükler Flöre Satellite Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

14 Mayıs:

- Teleset Mobilya Akhisarspor'un, Kayserispor'u 2-1 yenmesiyle Spor Toto Süper Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu.

16 Mayıs:

- UEFA Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 3-0 yenen İspanyol kulübü Atletico Madrid, şampiyon oldu.

18 Mayıs:

- Dünya Kupası Finalleri'nde görev yapan ilk Türk hakem Doğan Babacan, yaşamını yitirdi.

19 Mayıs:

- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.



- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini noktaladı.

20 Mayıs:

- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.



- Roma Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.

21 Mayıs:

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

24 Mayıs:

- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

25 Mayıs:

- Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında makaralı yay sporcusu Yeşim Bostan, final maçında ABD'li rakibi Paige Pearce Gore'yi yenerek altın madalya kazandı.

26 Mayıs:

- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde, 2019 yılından itibaren format değişikliğine gidileceğini açıkladı.

- Okçulukta Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında klasik yay karışık takımda Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi, bronz madalya kazandı.

- Galatasaray Kulübünün 101. olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.

- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonunun (CBI) yeni başkanı oldu.

- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool ekibini 3-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

27 Mayıs:

- Avrupa Şampiyon Kulüpler Atletizm Kupası A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden ENKA, erkeklerde şampiyon olurken, kadınlarda ikinci sırayı aldı.

- Bursaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi.

- Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 6. ayağının ikinci yarışında, Kawasaki Puccetti takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikincilik elde etti. Bu sonuçla genç sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerindeki ilk podyumuna çıkma başarısı gösterdi.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu.



30 Mayıs:

- FIFA, Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nın hakem listesinden çıkardı.



31 Mayıs:

- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 2016'da geldiği görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

- Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Roma'da düzenlenen Elmas Lig'in 4. ayağında, erkekler 400 metre engellide 48.63'lük derecesiyle üçüncü oldu.

(Sürecek)