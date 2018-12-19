Sporda 2018 böyle geçti (4)





ANKARA (AA) - Sporda 2018'in Nisan ayında Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olması ön plana çıktı.

Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.





- Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı





Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti.

Türkiye, EURO 2024 organizasyonuna ev sahipliği yapabilmek için Almanya ile mücadele verdi.





- Salah'a yılın futbolcusu ödülü





İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

26 yaşındaki Salah, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United'dan David de Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle layık görüldü.





- Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon





Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, evinde de rakibini 3-0 mağlup etti ve CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

2018'in Nisan ayında spordaki gelişmeler şöyle:





1 Nisan:

- Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı.

- Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Yeni Zelandalı Joseph Parker'ı puanla yenerek Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonunun (IBF) ardından Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet kemerini de aldı.

- Türkiye'nin buz pateninde uluslararası arenada en tanınan isimlerinden Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti, aktif sporculuk hayatlarını sonlandırdı.

- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, üst üste 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğa ulaştı.

2 Nisan:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sınır birlikleri ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu ziyaretinde bulunan sporcular, Mehmetçiğe moral verdi.

3 Nisan:

- Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nin finalinde Villanova Wildcats, Michigan Wolverines'i 79-62 mağlup ederek şampiyon oldu.

- Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı.

4 Nisan:

- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ağlarını iki kez sarsan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini ekledi. 33 yaşındaki Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

5 Nisan:

- 2019 Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

- Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Türk sporcu Zeynep Sönmez'e yasaklı "modafinil" maddesini kullandığı gerekçesiyle bir yıl men cezası verdi.

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Volero ekibini 3-0 yendi. Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkını elde etti.

- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

6 Nisan:

- ULEB Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Darüşşafaka'dan ABD'li basketbolcu Scottie Wilbekin oldu.

- Kayaklı koşuda olimpiyat ve dünya şampiyonu Norveçli kadın sporcu Marit Bjoergen emekli oldu.

7 Nisan:

- Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'nin 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti.

- Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

8 Nisan:

- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.

9 Nisan:

- Voleybolda Efeler Ligi play-off final etabı 4. maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

10 Nisan:

- Bursaspor'da Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

- Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

13 Nisan:

- Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler +78 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

- Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seride 2-0 öne geçti ve şampiyon oldu.

15 Nisan:

- İngiltere Premier Lig'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.

- Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

16 Nisan:

- UEFA, İsviçre temsilcisi Sion'a, kulüp lisans talimatlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi.

17 Nisan:

- A Milli Basketbol Takımı ile Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic, Bosna Hersek'te Devlet Spor Ödülü'ne layık görüldü.

- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörlüğüne Nedim Özbey getirildi.

18 Nisan:

- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekibi Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyonluğa ulaştı.

19 Nisan:

- Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Levski Sofya ile CSKA Sofya arasından oynanan derbi sırasında patlayan bomba nedeniyle bir emniyet görevlisi yaralandı.

- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

22 Nisan:

- Kaleci Julio Cesar, Brezilya ekibi Flamengo'da kariyerine son verdi. Julio Cesar, Brezilya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında Flamengo'nun Americo Mineiro'yu 2-0 yendiği karşılaşmada son kez sahaya çıktı.

- Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Japon Kei Nishikori'yi 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal kazandı. Nadal, Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Monte Carlo Masters'taki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

23 Nisan:

- İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

24 Nisan:

- UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

25 Nisan:

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022'de Afrika kıtasında düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için değerlendirme komisyonu oluşturulduğunu, komisyon başkanı olarak da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener'in atandığını duyurdu.

- TFF Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi.

- PFDK, Fenerbahçe'ye sahasında 3 resmi maçta seyircisiz oynama cezası verdi.

26 Nisan:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti.

- İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, adının telif hakkını aldı.

- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

- Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.

- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off'larında Baskonia'yı 92-83 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final'e kaldı.

27 Nisan:

- Trabzonspor Kulübü, mart ayında FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.

- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris, CSKA Moskova ve Real Madrid, Dörtlü Final'e kalan takımlar oldu.

28 Nisan:

- Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

- Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Beşiktaş Mogaz, kupasını aldı.

29 Nisan:

- FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yöneteceği açıklandı.

- Barselona Açık Tenis Turnuvası'nı, finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Rafael Nadal kazandı.

- İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

(Sürecek)