Sporda 2018 böyle geçti (3)





ANKARA (AA) - Sporda 2018 yılının 3. ayında Türkiye, eskrim branşında tarihi başarılar elde etti.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

Deniz Selin Ünlüdağ'ın yanı sıra Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yer aldığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalyaya uzandı. Türkiye, böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Eskrimde gelen tarihi başarılar bununla da sınırlı kalmadı. Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğünün ardından bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı.

Şampiyonada Aylin Çakır, genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.





- Meryem Bekmez madalyaya yürüdü





Eskrimin dışında atletizmde milli sporcu Meryem Bekmez'in elde ettiği başarı da yüzleri güldürdü.

Milli atlet Meryem, EA Permit Dudinska Yürüyüş Festivali'nde genç kadınlar 10 kilometre yarışını birincilikle tamamladı. 17 yaşındaki Meryem, 45.16'lık derecesiyle ikinci sırada yer alan Klaudia Zarska'ya 4 dakika 44 saniye fark atarak ilk sırayı elde etti.





- Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne veda





Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.



Bayern Münih'e Almanya'da yapılan ilk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibine Vodafone Park'ta da 3-1 mağlup oldu.



Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçların ardından Avrupa defterini kapattı.





- Komşuda gergin maç





Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ve AEK futbol takımları arasındaki maçta çıkan olaylar uzun süre uluslararası spor gündemini meşgul etti.

Ev sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun tepkisi sonrası sahada olaylar çıktı. PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelendi.

Yunanistan hükümeti, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Ligi'ne bir süre ara verdi. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de kulüp başkanı Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.

Yılın 3. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

3 Mart:

- A Milli Kadın Sutopu Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri baraj etabı ikinci maçında konuk ettiği Slovakya'yı 10-9 yenerek, turnuvaya katılma hakkı kazandı.



4 Mart:

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti. Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ani şekilde yaşamını yitirdiği ve bu nedenle derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

- Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takım kariyerini sonlandırdı. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, Sneijder'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile Katar'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu. Portekiz'e karşı 2003'te oynanan hazırlık maçında ilk defa giydiği milli formayla 133 kez görev yapan 33 yaşındaki Sneijder, 31 gol attı.

- Türkiye, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından 2-4 Mart tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 3. oldu. Milli sporculardan Muhsine Gezer 1500 metrede, Esra Bayrak 60 metrede, Sevim Demircan da 400 metrede altın madalya kazandı.

- Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

6 Mart:

- Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen organizasyonda iki gün önce yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyon olan Deniz Selin Ünlüdağ'ın yanı sıra Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yarıştığı Türkiye, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalyaya uzandı. Türkiye böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

9 Mart:

- Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğünün ardından bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı. Rusya'nın Soçi kentinde yapılan şampiyonada Aylin Çakır, genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.

10 Mart:

- Avrupa Atmalar Kupası'nda mücadele eden milli ciritçi Eda Tuğsuz, altın madalya kazandı. Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen organizasyonda Eda Tuğsuz, 23 yaş altı kategorisinde 60,92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Çekiç atmada mücadele eden Özkan Baltacı, 75,71'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Türkiye, 10-11 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 23 yaş altı kadınlarda ikinci sırayı aldı. 23 yaş altı kadınlarda ay-yıldızlı ekibi Eda Tuğsuz (cirit), Özlem Becerek (disk), Deniz Yaylacı (çekiç) ve Sinem Yıldırım (gülle) temsil etti.

11 Mart:

- Yunanistan Süper Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren PAOK ve AEK takımları arasındaki 25'inci hafta mücadelesi, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Ev sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun tepkisinin ardından sahada olaylar çıktı. Mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelendi.

12 Mart:

- Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni süresiz durdurma kararı aldı. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Vassiliadis, ertelenen PAOK-AEK maçında çıkan olayların Yunan futboluna "ağır bir darbe" vurduğunu belirterek, "Kurallar herkes için geçerli. Bu sebeple, süresiz bir şekilde lig maçlarını durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

13 Mart:

- Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Yunanistan Süper Lig'de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı Ivan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.

14 Mart:

- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı da 5-0 kaybeden Beşiktaş, organizasyona veda etti.

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bornova Beckerspor, ligden çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu, 3 Şubat'ta OGM Ormanspor, 3 Mart'ta da Adana ASKİ ile yapacağı maçlara mazeretsiz çıkmayan İzmir temsilcisini yönetim kurulu kararıyla ligden ihraç etti.

18 Mart:

- Milli tenisçi Başak Eraydın, İtalya'da katıldığı turnuvada tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Sardinya Adası'nda düzenlenen Santa Margherita Di Pula Turnuvası'nın finalinde Bulgar Elitsa Kostova ile karşılaşan Başak, rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. 23 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin 13. tekler zaferini elde etti.

19 Mart:

- Milli eskrimci Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde yarıştığı ABD'deki Grand Prix etkinliğinde 14. olarak Türkiye'ye, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini getirdi.

24 Mart:

- İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 22-24 Mart tarihlerinde Belarus'un Gomel kentinde düzenlendi. Milli sporculardan Aysun Akay, kadınlar 60 metrede, Yasin Süzen de erkekler 400 metrede altın madalya kazandı. Doğan Biçer, Hasan Baydaş, Hüseyin Baydaş ve Yasin Süzen'den oluşan Türk Milli Takımı, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya elde etti.

- Milli atlet Meryem Bekmez, EA Permit Dudinska Yürüyüş Festivali'nde genç kadınlar 10 kilometre yarışını birincilikle tamamladı. 17 yaşındaki Meryem, 45.16'lık derecesiyle ikinci sırada yer alan Klaudia Zarska'ya 4 dakika 44 saniye fark atarak ilk sırayı elde etti.

27 Mart:

- Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Ligi'ni askıya alma kararını durdurdu. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, kulüplerle varılan anlaşmanın ardından askıya alınan Süper Lig ve Yunanistan Kupası maçlarının yeniden oynanmasına karar verildiği belirtildi.

29 Mart:

- FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem arasında yer aldı.

30 Mart:

- UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon avro para cezası verdi.

(Sürecek)