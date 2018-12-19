THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sporda 2018 böyle geçti (2)

- Türkiye, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda 8 sporcuyla temsil edildi- Kulüpler Birliğinde Fikret Orman dönemi başladı- Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı Yakın Doğu Üniversitesi kazandı- Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:50
Sporda 2018 böyle geçti (2)


ANKARA (AA) - Sporda 2018 yılı şubat ayında PyeongChang Kış Olimpiyatları ön plana çıktı.

Güney Kore'nin Pyeongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgelerinde düzenlenen olimpiyatlara 95 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katıldı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda çeşitli branş ve kategorilerinde 8 sporcu temsil ederken, Türk sporcular dereceye giremedi.


- Kulüpler Birliğinde Orman dönemi


Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1 Şubat'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfının seçimlerinde başkanlığa seçildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Orman, 17 kulübün desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Orman'ın yardımcılıklarını ise Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yapacak.


- Kadınlar PTT Türkiye Kupası


Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Mardin'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi 2. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.


- Futbolun isim sponsoru Spor Toto oldu


Spor Toto Teşkilatı, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu.

Sponsorluğun 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı ve 2018-2019 sezonunu kapsadığı bildirildi.

2018 yılında şubat ayında diğer gelişmeler ise şöyle:


1 Şubat:

- Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.

- Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.

3 Şubat:

- İtalya'nın Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye, birinci oldu.

4 Şubat:

- 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, üçer altın ve gümüş, 12 bronz madalya kazandı.

5 Şubat:

- ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.

- Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edildi.

9 Şubat:

- Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle başladı.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılma taleplerini reddettiği gerekçesiyle toplam 45 Rus sporcu ve 2 antrenörün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz kabul edilmedi.

10 Şubat:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Belarus'u 64-54 yendi.

11 Şubat:

- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü aldı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'u 122-105 yenen Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr, lig tarihinde 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu.

13 Şubat:

- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito'yu 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye etti. CAS'tan yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verildiği bildirildi.

14 Şubat:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 38 sayı farkla 86-48 mağlup etti.

15 Şubat:

- FIFA dünya klasmanında Türkiye, 3 basamak çıkarak 38. sıraya yerleşti. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, Brezilya ve Portekiz de sıralamada ilk 3 içindeki yerlerini korudu.

25 Şubat:

- Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

26 Şubat:

- Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat tarihlerinde 23'üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda Norveç 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 39 madalya kazandı. Almanya, 14 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 11 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.​

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:50
  1. Fikret Orman
  2. kulüpler birilği başkanı
  3. Spor Toto
  4. sporda yılın olayları
  5. Şubat ayı
  6. Yakın Doğu Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpeklerden kaçarken çamura saplandı! 1 gün sonra kurtarıldı
    1. Köpeklerden kaçarken çamura saplandı!..
    2. Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı
    3. Bilecikli kadınların "file" mesaisi
    4. Vestel, yeni yıl alışverişinde..
    5. Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe..
    6. Yargıda hedef süre uygulaması
    7. Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız..
    8. 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
    9. Kremlin'den Türkiye açıklaması!..
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. CHP Niğde ilçe belediye başkan..
    12. "Merdivenleri teker teker çıkmamız..
    13. Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı
    14. İsrail güçleri 29 Filistinliyi..
    15. "Türkiye'nin Yıldızları": Urkuş Işık
    16. Kapadokya'daki sıcak hava balonu..
    17. Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki..
    18. 'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ..
    19. Financell Sigorta’nın ilk ürünü..
    20. Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak..
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi