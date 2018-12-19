Sporda 2018 böyle geçti (2)





ANKARA (AA) - Sporda 2018 yılı şubat ayında PyeongChang Kış Olimpiyatları ön plana çıktı.

Güney Kore'nin Pyeongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgelerinde düzenlenen olimpiyatlara 95 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katıldı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda çeşitli branş ve kategorilerinde 8 sporcu temsil ederken, Türk sporcular dereceye giremedi.





- Kulüpler Birliğinde Orman dönemi





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1 Şubat'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfının seçimlerinde başkanlığa seçildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Orman, 17 kulübün desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Orman'ın yardımcılıklarını ise Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yapacak.





- Kadınlar PTT Türkiye Kupası





Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Mardin'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi 2. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.





- Futbolun isim sponsoru Spor Toto oldu





Spor Toto Teşkilatı, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu.

Sponsorluğun 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı ve 2018-2019 sezonunu kapsadığı bildirildi.

2018 yılında şubat ayında diğer gelişmeler ise şöyle:





1 Şubat:

- Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.

- Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.



3 Şubat:



- İtalya'nın Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye, birinci oldu.



4 Şubat:



- 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, üçer altın ve gümüş, 12 bronz madalya kazandı.



5 Şubat:

- ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.



- Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edildi.



9 Şubat:

- Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle başladı.



- Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılma taleplerini reddettiği gerekçesiyle toplam 45 Rus sporcu ve 2 antrenörün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz kabul edilmedi.

10 Şubat:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Belarus'u 64-54 yendi.



11 Şubat:

- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü aldı.



- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'u 122-105 yenen Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr, lig tarihinde 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu.

13 Şubat:

- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito'yu 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye etti. CAS'tan yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verildiği bildirildi.



14 Şubat:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 38 sayı farkla 86-48 mağlup etti.

15 Şubat:



- FIFA dünya klasmanında Türkiye, 3 basamak çıkarak 38. sıraya yerleşti. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, Brezilya ve Portekiz de sıralamada ilk 3 içindeki yerlerini korudu.



25 Şubat:



- Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.



26 Şubat:



- Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat tarihlerinde 23'üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda Norveç 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 39 madalya kazandı. Almanya, 14 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 11 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.​

(Sürecek)