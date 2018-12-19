Sporda 2018 böyle geçti (12)





ANKARA (AA) - Sporda 2018 yılı aralık ayının 18 günlük bölümünde birçok önemli gelişme yaşandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.

Kura çekimine 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.





- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda





A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi.

Deplasmanda Karadağ ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.





- VakıfBank dünyanın en büyüğü





VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

Öte yandan bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ise organizasyonda üçüncülüğü elde etti.





- UEFA'dan yeni turnuva





UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.

Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.





- Şampiyonlar Ligi'nde de VAR





UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılacağını ilan etti.

Eylül ayında yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağını duyuran UEFA, uygulamayı öne çekti. İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplanan UEFA İcra Kurulu, VAR sisteminin 2019'un şubat ayında başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılmasını kararlaştırdı.





- Ramil Guliyev'e ödül





Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi.

ABAF'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen galasında, Ramil Guliyev "yılın erkek atleti" ödülüne layık görüldü.





- Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi





Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, teknik kadrosunda değişikliğe gitti.

Sezona Phillip Cocu ile başlayan sarı-lacivertliler, alınan kötü sonuçların ardından yola Hollandalı teknik adamın yardımcısı Erwin Koeman'la devam etti. Bir süre Koeman yönetiminde maçlara çıkan sarı-lacivertlilerde, istenilen çıkışın gerçekleşmemesi üzerine taraftarın da takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı.

Ersun Yanal, 2013-2014'te de çalıştırdığı Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyonluğa taşımıştı.





- Manchester United'da Mourinho dönemi sona erdi





İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

2018 yılının son ayında yaşanan gelişmeler şöyle:





1 Aralık:

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), kick boks branşını tanıma kararı aldı.

2 Aralık:

- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

- UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi.

3 Aralık:

- UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılacağını ilan etti.

- Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı.

4 Aralık:

- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015 yılında üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) cezasının süreceğini açıkladı.

- Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının açıklaması geri çekilene ya da düzeltilene kadar vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurdu.

5 Aralık:

- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti" ödülüne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda Kolombiyalı Caterine Ibarguen layık görüldü.

6 Aralık:

- Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi.

7 Aralık:

- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö'nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.

- Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı.

8 Aralık:

- Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Hurghada şehrinde yapılan Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

9 Aralık:

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

- Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

- Arjantin'in iki rakip takımını buluşturan, Güney Amerika'nın en önemli futbol turnuvası Libertadores Kupası'nı Boca Juniors'u 3-1 yenen River Plate kazandı.

- Türkiye, 25. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Milli atlet Yasemin Can, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üst üste 3 kez bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

12 Aralık:

- Türkiye'nin, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Milliler, C Grubu'nda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile mücadele edecek.

- Afganistan Futbol Federasyonu (AFF) Başkanı Keramuudin Karim, kadın milli takım oyuncularının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili açılan soruşturma nedeniyle, FIFA'dan geçici hak mahrumiyeti cezası aldı.

13 Aralık:

- Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.

- UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, I Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

- Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

17 Aralık:

- Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile eşleşti.

- Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

18 Aralık:

- Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile basın önünde sözleşme imzaladı.

- İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2017-2018 sezonundaki 34 golüyle Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusu olarak kazandığı "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

(Bitti)