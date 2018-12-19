Sporda 2018 böyle geçti (11)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan olaylar ve verilen cezalar ile Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının hakemleri Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın ikinci değerlendirmeye kadar görevlendirilmemesi kararı, kasım ayının gündeminde en fazla yer alan konular oldu.

Sezonun 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan ve 2-2 eşitlikle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginliğe, yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra teknik ekiplerden bazı isimler de karıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 8 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda olaylara karışanlara ağır cezalar verdi. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası uygun görürken Galatasaraylı futbolculardan Donk'u 6, Ndiaye'yi 5, Rodrigues'i 3 maçla cezalandırdı. PFDK, Fenerbahçeli futbolculardan, derbi sonrası Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atan Jailson'u 8, Soldado'yu ise 6 maç men cezasına çarptırdı.

PFDK ayrıca 13 Kasım Salı günü de Terim'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise aynı gerekçeyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, 22 Kasım'da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verirken TFF Tahkim Kurulu da derbi maçtaki olaylar ve sonrasındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları onadı.

Yılın 11. ayında sporda yaşanan diğer gelişmeler ise şöyle:







1 Kasım:

- İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch, kumarla mücadele yasal düzenlemesiyle ilgili uygulamanın geciktirildiği gerekçesiyle görevini bıraktı.

- Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbolda sürdüren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından "parasal yönde anlaşma sağlanamadığı" için ayrıldı.

2 Kasım:

- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 3 kez podyumun zirvesine çıkan ABD'li Simone Biles, bu alanda dünya şampiyonalarındaki toplam altın madalya sayısını 13'e yükselten ilk sporcu oldu.

- Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tribünde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

4 Kasım:

- Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Turkish Airlines Open 2018"de, önceki sene olduğu gibi yine İngiliz sporcu Justin Rose şampiyon oldu.

5 Kasım:

- Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek kupayı 2. sırada tamamladı.

9 Kasım:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında çıkan olaylara ilişkin olarak, "Yeni spor aktörlerinin Baba Hakkı, Baba Gündüz, Metin Oktay ve Lefter gibi örnek olması gerek." dedi.

11 Kasım:

- Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda, erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

13 Kasım:

- İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, 29 Ekim'de kontratı feshedilen teknik direktör Julen Lopetegui'nin yerine geçici olarak teknik direktörlüğe getirildikten sonra çıktığı 4 maçı da kazanan Santiago Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

15 Kasım:

- İngiltere Futbol Federasyonu, kadınlar liginde Manchester City ile Reading arasındaki karşılaşma öncesinde kale ve top seçimini "taş, kağıt, makas" oynatarak belirleyen hakeme 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

17 Kasım:

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

18 Kasım:

- Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.

24 Kasım:

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

25 Kasım:

- Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finali ikinci maçı, River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından ertelendi.



26 Kasım:

- TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Türk futbolu ve Galatasaray'a daha iyi hizmet edebilmek için istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

27 Kasım:

- TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeyeceğini açıkladı.

28 Kasım:

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına tepki gösterdi. Vakıf, yaptığı yazılı açıklamada, 17 kulübün görüş birliğiyle MHK kararının geri alınmasının beklendiğini bildirdi.

29 Kasım:

- Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, Cengiz'e daha önce de aynı gerekçelerle toplam 105 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

(Sürecek)