Sporda 2018 böyle geçti (10)

2018 yılı ekim ayındaki diğer gelişmeler ise şöyle:

2 Ekim:

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.

- İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, dünyada 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu.

- Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.

3 Ekim:

- Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

4 Ekim:

- 2018 Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, "MXGP En İyi Altyapı" ödülüne layık görüldü.

5 Ekim:

- Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

7 Ekim:

- Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.

- Milli tenisçi Pemra Özgen, Obidos Açık Kadınlar Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı İtalyan Gaia Sanesi'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

- İngiltere Milli Takımı ve Chelsea Kulübünün unutulmaz futbolcularından John Terry, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

8 Ekim:

- Down sendromlu özel sporcular, Portekiz'deki Dünya Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde başkanlığa Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru getirildi.

9 Ekim:

- Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Maliye Piyango'yu 3-2 yenen Halkbank kazandı.

10 Ekim:

- Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

12 Ekim:

- Paris Mali İşler Savcılığı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırp yöneticilerin şike yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlattı.

13 Ekim:

- Dünya Motor Sporları Konseyi'nin organize ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 takviminde Türkiye de yer aldı.

14 Ekim:

- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup oldu.

- Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası flöre takım müsabakalarında Türkiye şampiyon oldu.

16 Ekim:

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

18 Ekim:

- UEFA, mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal eden Rusya'nın Rubin Kazan Kulübüne Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi.

21 Ekim:

- Amsterdam Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Kaan Kigen Özbilen, Mehmet Terzi'yi ait Türkiye rekorunu 31 yıl sonra geliştirmeyi başardı. Milli atlet, 2.06.24'lük derecesiyle maratonu beşinci sırada tamamladı. Eski milli atlet ve federasyon başkanlarından Mehmet Terzi, 10 Mayıs 1987'de Londra Maratonu'nda yaptığı 2.10.25'lik derecesiyle rekoru 31 yıldır elinde tutuyordu.

27 Ekim:

- At yarışlarında 80. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Ergun Kalabak'ın sahibi olduğu ve Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Finesse" isimli at, Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu ise Serkan Yıldızhan'ın sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Taykut" isimli at kazandı.

- Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

28 Ekim:

- İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Messi'nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Real Madrid'i 5-1 mağlup etti.

- Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu.

29 Ekim:

- 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 4. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.

- Milli sporcu Semih Saygıner, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

31 Ekim:

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiliz Dergisi FourFourTwo tarafından 2018'in dünyada en iyi 50 teknik direktörü listesinde 37. sırada yer aldı.

- Milli güreşçi Yasemin Adar'a, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kilo yarı finalinde rakibinin sakat dizine hamle yapmamasından dolayı Dünya Fair Play Konseyi tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

- Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

